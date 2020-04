Ciberdelincuencia en Chiapas, la otra epidemia

Delincuentes utilizan comunicados del COVID-19 como fachada para ingresar en los equipos y robar los datos de los usuarios de dispositivos, advirtió el especialista bancario Irving Calleja León

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Economistas en el estado de Chiapas alerta acerca de la ciberdelincuencia, cuyos casos, han incrementado en paralelo a los del COVID-19.

Irving Calleja León, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial detalló que los ciberdelincuentes nunca habían tenido tantas posibilidades de hacer fraude como ahora, ya que han hackeado a servidores de reuniones, obteniendo contraseña de todos sus miembros.

Por ello, la recomendación es que si la empresa o escuela utiliza esta herramienta, debe asegurarse que la reunión urgente que está llegando al correo no sea falsa.

De igual manera, también han hackeado consolas de videojuegos, organizaciones y a usuarios, en donde uno de sus principales objetivos es buscar contraseñas con las que se realizan operaciones de Banca en línea.

El docente apuntó que la última estrategia usada contra usuarios, es mediante comunicados del COVID-19.

“Recientemente un APT fue visto difundiendo un troyano de acceso remoto (RAT) personalizado y único que toma capturas de pantalla, descarga archivos y más, en una campaña con el COVID-19 como telón de fondo”, dijo.

Los delincuentes virtuales son otro tipo de virus contra el que también habrá que tomar mediadas y recomendó a los usuarios; que el equipo de cómputo a utilizar debe ser para lo necesario, es decir, si es proporcionado por el trabajo, no abrir redes sociales, ni asuntos personales en él.

Asimismo, no instalar programas de desarrolladores desconocidos, ya que el equipo seguramente contendrá datos frágiles y privados de la organización; para cuestiones personales utilizar celular o equipo propio.