Ciclistas quieren ser partícipes en creación de Ley de Fomento para Uso de Bicicleta

Buscan contribuir para que se aplique de manera adecuada

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Sin consulta, ni consenso de los ciclistas urbanos, se aprobó la Ley de Fomento a la Bicicleta y Protección al ciclista en Chiapas, el efecto dominó de iniciativas a nivel federal, se aplica en automático en el Congreso chiapaneco, señalaron ciclistas.

Lo anterior surgió a propuesta de grupos de ciclistas de la Ciudad de México ante la pandemia de COVID-19 para prevenir los contagios o rebrotes.

Los colectivos ciclistas en Chiapas, se dijeron sorprendidos de que los diputados locales, no los hayan tomado en cuenta para mejorar la movilidad y aprobar lo mismo que otras entidades federativas, cuando cada Estado tiene una idea diferente de la movilidad.

“Los puntos que nos gustaría tocar a nosotros como colectivo ciclista Bicimovilízate y ciclistas urbanos o independientes, es que tengamos más infraestructura ciclista que nos conecte con nuestro punto de llegada o punto de salida que es tu casa a tu trabajo, de manera segura que puedas moverte en bicicleta libremente”, dijo Pedro Moyaroldán, integrante fundador de Bicimovilízate.

Aclararon que no rechazan la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista y que harán todo lo que esté a su alcance para que la Ley no sea letra muerta y se aplique de manera adecuada, con infraestructura, ciclovías de poniente a oriente, reductores de velocidad, pasos peatonales y bolardos seguros para que los vehículos no invadan el carril bicicleta.