Ciudadanía emitirá voto por responsabilidad social, pero no por confianza en partidos políticos

Adultos mayores señalaron no recibir apoyos gubernamentales, ni en beneficio de sus comunidades

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Ciudadanos encuestados en Tuxtla Gutiérrez, señalaron estar cansados de las promesas de políticos en tiempos de campañas, quienes recorren hasta las zonas de mayor marginación para promover su imagen y conseguir más simpatizantes, asegurando que cambiarán la situación de pobreza y prometiendo mejoras en colonias y localidades, sin embargo, cuando las campañas finalizan, se olvidan de la población, denunciaron.

Por otra parte, algunos jóvenes que por primera o segunda ocasión van a emitir su voto, aseguraron desconocer las propuestas de las y los candidatos, o refirieron no interesarse en temas de elecciones, ya que desconfían de estos procesos.

“Quizá suene irresponsable, pero en lo personal no creo que ningún proceso electoral sea limpio y transparente siempre gana el que debe no el que se quiere”, afirmó una usuaria de Facebook al cuestionar si emitirían su voto o no.

Otra usuaria dijo: “Considero que el sistema de elecciones de las «democracias» capitalistas no son efectivas para la toma de decisiones de lo que las personas quieren y necesitan para sus condiciones de vida. Supuestamente podemos elegir, pero el sistema político y económico no se ponen en duda, la libre elección es solo una falacia”, escribió.

Mientras que ciudadanos adultos mayores, que fueron encuestados cuando se encontraban fuera de un hospital en la capital chiapaneca, aseguraron que emitirán su voto, ya que saben es una responsabilidad ciudadana, sin embargo, no están convencidos aún por quién votarán, pues señalan, no hay propuestas claras ni convincentes, únicamente el interés de ganar y no de mejorar la situación en el estado.

Otros reiteraron su falta de confianza a partidos políticos y sus candidatos.

“El voto como ciudadanos lo debemos hacer, pero en confiar en políticos ya no hay confianza, ya se perdió, ya no hay y menos donde vivimos que no llega apoyo, somos de Aurora Buenavista de Chiapa de Corzo”, explicó Hugo Jiménez Sarmiento.

“Confiar en las autoridades, ya no se confía… preocupándose por propaganda política, es un recurso que se tira a la basura, ese recurso lo deberían de invertir en salud, en limpieza de calles en algo que beneficie a la sociedad”, denunció Francisco Valencia.