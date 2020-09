Ciudadanía ha olvidado protocolos de Salud; temen rebrote COVID-19

En pleno semáforo amarillo, la escena es la misma, familias enteras en Tuxtla Gutiérrez pasean sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Una semana ha transcurrido desde que en Chiapas dio inicio el semáforo epidemiológico en color amarillo y en las calles la presencia de la ciudadanía es cada vez mayor, los negocios de todos los giros han vuelto a abrir, pero la sana distancia no se lleva a cabo.

“Las personas no hemos sido tan conscientes como para poder seguir usando cubrebocas y tomar la sana distancia, muchos lugares están abiertos, pero no cumplen con las medidas que se requieren”, expresó Rosa del Castillo, mamá de un menor de seis años, a quien le preocupa su salud y la de su familia.

En el norte oriente de la capital, específicamente en la colonia Jardines de Grijalva un tianguis en la vía pública fue instalado, mientras que la población acude a realizar sus compras y algunos sin portar su cubrebocas, mientras que al transitar en el centro de la ciudad, el mismo fenómeno se repite, incluso se aprecia a padres y madres con sus hijos sin ninguna protección, además de que aunque se permiten la mayoría de las actividades, se ha hecho énfasis a que los niños no deben acudir a espacios como éstos.

Quienes aún tratan de guardar la distancia, temen que surja un rebrote ante la falta de responsabilidad de algunas personas.

“Incluso en el transporte público ya no están usando cubrebocas o qué decir de caretas o gel, en lo personal lejos de sentirme seguro pienso que hay una mayor probabilidad de contagios, hay una concentración importante en negocios, gente que no se está cuidando, hay posibilidad de rebrote hacia las próximas semanas si la gente no se cuida”, afirmó Rubén Moreno, reportero chiapaneco.

Datos oficiales no coinciden con la realidad

La secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 50 en Chiapas, indicó que sí han disminuido los casos de COVID-19 en la entidad, sin embargo, tampoco es una realidad lo que la Secretaría de Salud emite en su reporte oficial.

“Hoy las autoridades tienen un consejo que evalúa quién es COVID y quién no lo es, eso se hace de manera clínica, sin embargo, para cuestiones de definir quiénes se suben a la plataforma se necesitan pruebas, aquí en el estado dejaron de tomar muestras, tenemos conocimiento que aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez cerquita de la Secretaría de Salud tenemos enfermos y fallecidos y en las comunidades de la misma manera”, señaló María de Jesús Espinoza, líder del SNTSA 50.