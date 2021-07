Ciudadanos argumentan que no se vacunarán porque “sólo dios puede quitarles la vida”

La población poco ha reaccionado a este llamado, algunos otros aseguran que trabajan durante todo el día e ir a los módulos de vacunación, señalan, es pérdida de tiempo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Con argumentos sobre su fe religiosa, por desconocimiento o simplemente por decisión personal, ciudadanos mayores de 40 años aseguran que no acudirán a vacunarse contra COVID-19, pues no tienen temor de contagiarse, o peor aún, de perder la vida por contraer el virus.

“No, no me voy a vacunar, porque si voy a morir que Dios diga, sin que yo me ponga la vacuna… no me da miedo ni morir, ni seguir viviendo” dijo una de las personas abordada en el sondeo.

Aunque se ha ampliado el periodo de vacunación en la entidad para personas mayores de 40 años de edad y rezagados, la población poco ha reaccionado a este llamado, algunos otros aseguran que trabajan durante todo el día e ir a los módulos de vacunación, señalan, es pérdida de tiempo.

“Si no hay mucha gente voy a ir, pero de que yo acabe de vender porque tengo que estar vendiendo porque si no qué voy a comer pues” dijo una persona dedicada al comercio.

“Yo no me vacuno, porque tengo a Dios y él es el único para mí, él me da la vida y él me la va a quitar y el ser Humano hace y deshace, lo que quiere es que muera uno. Por qué le voy a tener miedo a la muerte, si el señor dice que nosotros venimos a morir no vinimos a vivir eterno”.

En Chiapas existen 508 mil adultos mayores de 60 años, 481 mil adultos entre 50 a 59 años y 614 mil chiapanecos entre los 40 a 49 años. Es decir, existen un millón 603 mil personas de 40 años en adelante. Sin embargo, el mayor número de población se centra en menores de 39 años de edad.

En Tuxtla Gutiérrez se abrieron cuatro módulos más de vacunación: palacio municipal, agencia de la colonia Patria Nueva, Cedeco de Las Granjas y la Casa de la Cultura de Terán. Tan solo en su primer día de operaciones con 790 dosis aplicadas.