Clamar justicia en el Día de las Madres

Hace casi tres años, Maricarmen Cruz Nájera recibió la noticia más desgarradora de su vida, su hija, la joven Karla Yesenia Gómez Valasco, fue hallada sin vida

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

No todas las mamás tienen la oportunidad de pasar un alegre Día de las Madres, hay quienes están en busca de sus hijos desaparecidos, quienes han perdido a uno debido a la pandemia u otras, que forman parte de familias víctimas de feminicidio, quienes no tienen la oportunidad de festejar un día como hoy, porque enfocan todo su tiempo en exigir justicia.

“Ya no tengo vida, en el momento que encuentro a mi hija el 4 de julio de 2018, en ese momento se me acabó la mía, en el momento que enterré a mi hija también me enterré yo, mi familia”.

Este es el caso de la señora Maricarmen Cruz Nájera, quien hace casi tres años, recibió la noticia más desgarradora, su hija, la joven Karla Yesenia Gómez Valasco, fue hallada sin vida, tras varias horas de su desaparición.

Esta joven de tan sólo 19 años, formaba parte del equipo de campaña de Carlos Penagos, quien en ese entonces contendía por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Karla Yesenia, habría salido con los mismos compañeros con los que trabajaba en este proyecto y por ello, uno de ellos, el chofer, hoy se encuentra enfrentando la ley, al ser el presunto responsable.

“Con todo lo que yo haga, no voy a revivir, pero sí voy a hacer que paguen y que le den un castigo ejemplar, esa será mi lucha y no sólo para mi hija, sino para todas las niñas que las han callado y que no se ha logrado tener justicia”.

Marvin Eduardo N. desde el 24 de julio de 2018 se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate, en donde enfrenta el proceso en su contra, sin embargo, la familia de Karla Yesenia, denuncia irregularidades en el proceso, por lo que teme, Marvin salga en libertad, como ha sucedido con otros feminicidios.