Claudia Sheinbaum visita Hidalgo: «es tiempo de las mujeres»

Desde Pachuca, la exjefa de gobierno de la CDMX brindó una asamblea informativa

Aquínoticias Staff

Rumbo a la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una asamblea informativa en Pachuca, Hidalgo, donde puntualizó que una de sus principales motivaciones para ser parte de este proceso es el deseo del pueblo de fortalecer los grandes logros de la 4T y “porque es tiempo de mujeres”.

“Que una mujer participe en la encuesta no sólo representa la igualdad de las mujeres, es un símbolo de que México ya no es tan machista como antes, que hoy las mujeres están en puestos importantes para los asuntos públicos del país”, sostuvo la también científica, quien celebró el nombramiento de la ex secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación, la segunda mujer en ocupar esta cartera importante en el gabinete federal.

Sheinbaum recordó la firma de un convenio con el gobierno de Hidalgo para impulsar un corredor de alta tecnología y logística, potenciado por el AIFA, proyecto de inversión significativo para el estado.