Clínica COVID-19 Tonalá, al 85 % de capacidad; escasean tanques de oxigeno

Ante el alza de casos se podrían cerrar establecimientos no esenciales, advierten autoridades

Lucero Natarén / Aquínoticias

Ante el evidente aumento de casos de COVID-19 en Tonalá, Chiapas, las autoridades municipales exhortan a la población a través de medios, a no salir de casa después de las 6:00 de la tarde, para disminuir la movilidad de personas; aunque indicaron no hay sanciones como tal, “si los números van al alza y la ciudadanía no se acata a las recomendaciones podrían cerrarse los negocios no esenciales”.

El coordinador de Protección Civil Tonalá, José Rivera Martínez aseguró que en las últimas fechas han tenido un aumento de casos de pacientes COVID-19. “Desafortunadamente el 85 por ciento del espacio que ocupa la clínica COVID está saturada, hemos hecho recomendaciones a la población, sin embargo, hay un sector importante de esta que hace caso omiso, lo que se ha convertido en un incremento exponencial de pacientes infectados”.

Reveló que empiezan a escasear los tanques de oxígeno, así como que existe más necesidad de traslado de pacientes, sobre todo con problemas respiratorios, quienes tienen que ser traslados a la clínica COVID.

Si bien, las autoridades comentaron que no se puede decir que Tonalá está en semáforo rojo, las cifras si son altas, y representan un peligro para la población que si se está cuidando. Oficialmente la Secretaría de Salud (Ssa) estatal tiene un reporte de 176 casos, mientras que la Ssa federal tiene una estadística de 196 contagios al corte del 12 de enero de 2021, pero la población considera que las cifras son mayores.

En cuanto al horario de los establecimientos, confirmaron que estos están trabajando hasta las 8:00 de la noche, pero si los casos continúan al alza, se tendrá que adecuar como funcionarán.

“Es importante recordar que la evolución de este virus es muy rápida. La concentración de personas que se dio del 12, 24 y 31 de diciembre está dando como resultado el incremento de los casos. Es una realidad muy triste, pero algo tenemos que hacer en el tema de prevención”, refirió el coordinador de PC.

Luego de que se reuniera el Consejo Regional de Salud (Coresa) el pasado martes, se acordó reforzar las acciones para que disminuyan los casos, “producto del desacato de la ciudadanía”, explicó Rivera Martínez.

“El desacato a las recomendaciones de salud es la que nos tiene contra las cuerdas. Lo que estamos haciendo es reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos, ver que todos cumplan con el uso del cubrebocas, la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial, así como el tapete desinfectante. De igual manera los locatarios del mercado”.

Por otro lado, personal de los hospitales COVID-19 ya recibieron la primera inmunización para seguir haciendo frente a la pandemia.