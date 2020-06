Clínicas COVID-19, equipadas para atender dignamente a chiapanecos: Rutilio

El gobernador informó de la recuperación de 2 mil 282 personas en lo que va de la pandemia

Aquínoticias Staff

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la labor humana, profesional y comprometida que el personal de salud demuestra todos los días al cuidar la integridad y la vida de sus pacientes, tras subrayar que durante las últimas 24 horas, 217 enfermos más superaron al COVID-19, lo que acumula un total de 2 mil 282 recuperados de esta afección en el estado.

Sostuvo que, aunque Chiapas es la entidad más pobre económicamente del país, no se bajó la guardia y no se perdió tiempo, por lo que se instalaron de manera oportuna las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 donde se atiende dignamente a la población afectada de coronavirus, porque no faltan medicamentos, alimentación, ni insumos de protección para las heroínas y héroes de la salud.

“Tenemos la riqueza más grande, la más fuerte de corazón y espíritu, que son las trabajadoras y trabajadores de la salud, que quieren a los enfermos como si fueran ellos mismos, como hermanos. Lo digo con alegría, hasta me puse la camisa de mi pueblo, del Barrio San Pedro de Venustiano Carranza, para informar que hoy vencieron a esta enfermedad 217 personas más, eso se lo debemos a las y los profesionales”, apuntó.

Luego de exhortar a las chiapanecas y chiapanecos a valorar el esfuerzo de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, operadores de ambulancia, camilleros, laboratoristas, intendentes, y en general de todas las personas que están en la primera línea de batalla contra la pandemia, Escandón Cadenas reiteró la importancia de seguir con las medidas preventivas de aislamiento social e higiene.

Insistió en el llamado a tomar en cuenta las indicaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado constante de manos, no tocarse la cara y guardar sana distancia, al menos de dos metros, hasta en el hogar; agregó que es recomendable desinfectar los alimentos previo a introducirlos a la cocina y, tras limpiarlos, esperar un rato antes de refrigerarlos, ya que el virus vive entre cinco y ocho minutos, y en frío hasta un mes.

Hay que tomar todas las precauciones. Me he documentado todos los días para que les podamos transmitir cómo cuidarse de este terrible enemigo que sobrevive con el fin de hacer daño, y que no entre a nuestro cuerpo, porque luego, sin querer, podemos enfermarnos y contagiar a nuestros seres queridos, señaló.

Informó que la entidad tiene un registro histórico de 3 mil 468 casos de COVID-19, de los cuales 417 son ambulatorios; 535 pacientes se encuentran hospitalizados; y desafortunadamente, hay 234 defunciones.

Finalmente, el gobernador reafirmó la voluntad de los tres órdenes de gobierno de trabajar en un solo sentido para prevenir y actuar ante cualquier emergencia, con el objetivo de garantizar paz, tranquilidad y bienestar a las familias.