CNDH exhorta a SE a garantizar ingreso de estudiantes a la Unich

En marzo de 2020, jóvenes aspirantes a la Universidad se mantuvieron en huelga por más de 15 días, hoy el órgano defensor exhorta a autoridades de educación permitirles el ingreso al haber sido vulnerados sus derechos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió un exhorto a la presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Intercultural (Unich y también secretaria de Educación del estado de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, por incumplir una recomendación emitida por el Comisión Estatal.

Fue a principios de 2020, cuando jóvenes aspirantes a la carrera de Médico Cirujano de dicha universidad, denunciaron haber realizado los exámenes correspondientes de nuevo ingreso y haberlos aprobado, sin embargo, después de la última etapa que consistió en una entrevista, sin justificación alguna, se les notificó que no la habían pasado, vulnerando así, su acceso a la educación y no se les permitió su ingreso a la institución.

Ante ello, jóvenes denunciaron el hecho y se mantuvieron en huelga durante más de 15 días, primero fuera de la CEDH y posteriormente, fuera de Palacio de Gobierno.

“No tenemos la posibilidad de entrar a una escuela particular, si eso fue el caso no hubiéramos ido a la pública y mientras tanto la escuela sigue haciendo caso omiso, no le interesa nuestra situación, ni darnos solución”, declaró uno de los jóvenes al cumplir 15 días en protesta en marzo de 2020.

Por ello, la CNDH recomendó a la secretaria de Educación del estado y a la Unich, garantizar a cinco estudiantes el ingreso al ciclo escolar del Programa Médico Cirujano y otorgar a tres estudiantes derecho de audiencia para revisar su examen y, si tuviesen el puntaje necesario, permitir su ingreso a la licenciatura en el mismo ciclo.