CNTE no regresará a clases hasta que vacunación esté garantizada

Consideran que aún no existen las condiciones para retornar a las aulas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Hasta que existan las condiciones de infraestructura óptimas en las escuelas de Chiapas; y maestros, alumnos, padres y madres de familia estén vacunados, las y los docentes de entidad regresarán a las aulas aseguró la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“El mismo gobierno reconoce que casi el 50 por ciento de las escuelas no tiene agua potable, ya no digamos agua entubada, regresar a clases en medio de esta pandemia, sería una irresponsabilidad si no se atienden las condiciones necesarias de infraestructura y sanidad para hacerlo”, denunció José Luis Escobar Pérez, vocero de la sección 7 del CNTE-SNTE.

Chiapas entró a semáforo verde y eso abre la posibilidad de retornar a clases presenciales, siempre y cuando autoridades de salud, docentes, padres y madres de familia y los mismos alumnos acuerden que esto pueda realizarse, sin embargo, la CNTE nuevamente aseguró que esto no será así.

“Nos oponemos siempre y cuando no se superen las condiciones deplorables de infraestructura y sanidad con la que cuentan las escuelas, y esté vacunada la población” señalaron.