Cobach en Mitontic inicia clases presenciales

Señalan autoridades educativas del plantel 137 que falta de servicios de internet y televisión no permite a estudiantes seguir aprendiendo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Cuando una entidad pasa a semáforo verde se abre la posibilidad de que los centros educativos puedan retornar a clases presenciales, siempre y cuando todos los actores involucrados estén de acuerdo.

Chiapas desde este lunes 15 de febrero se colocó por segunda ocasión en este color dentro del semáforo epidemiológico y con ello, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) plantel 137 ubicado en la comunidad de Chalam del municipio de Mitontic informó mediante su propia página de Facebook que iniciarían las actividades académicas y administrativas correspondientes al semestre 2020-2021 B.

Específicamente en el plantel 137 expresaron que, dicha institución tiene particularidades de no poder implementar completamente la atención de los alumnos en la modalidad a distancia, al no contar con servicios de telefonía, internet y televisión, por lo que el personal docente, administrativo y directivo del plantel atienden a las y los alumnos de manera semipresencial, es decir, para aquellos alumnos que no cuenten con las posibilidades de seguir aprendiendo desde casa, serán recibidos en las instalaciones de la escuela.

De manera extra oficial la Secretaría de Educación informó, que la dependencia aún no haría el anuncio del regreso a clases presenciales, ya que dicha posibilidad puede variar cada dos semanas, de acuerdo al color en el que se encuentre la entidad, por ello, seguirán privilegiando las determinaciones que se acuerden en cada centro educativo.