Cobrar con tarjeta mejora tu negocio

El 76 % de los negocios que comenzaron a aceptar pagos digitales, mejoraron su administración, finanzas y ahorros

Lucero Natarén / Aquínoticias

Sin lugar a dudas, según los expertos en finanzas, el hecho de que más empresas y la ciudadanía se unan a cobrar y/o comprar de manera digital ha traído grandes beneficios a los negocios, transición que ha tomado mayor auge luego de la pandemia de COVID-19.

Y no solo eso, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 83 por ciento de las denominadas tienditas tradicionales, no aceptan ninguna otra forma de pago que no sea la de efectivo, situación que ha provocado que la ciudadanía opte mejor por comprar en tiendas que si reciban cobros con tarjetas, porque lo consideran más cómodo o seguro, o porque procuran aprovechar las promociones que ofrecen los bancos.

Por otro lado, esto también deja en evidencia que, según un estudio en colaboración con Visa, un 76 por ciento de los negocios que optaron por aceptar pagos digitales “no solo mejoraron la forma en que los administran, sino también sus finanzas y ahorros”. Ante esto, el CEO de Klu, fintech de pagos electrónicos, Alberto Djemal, te comparte cinco beneficios de los pagos digitales.

Djemal explica que estos serán de mucha utilidad a las empresas para que mejoren su estrategia comercial y así llegar a más clientes:

Amplía el mercado e incrementa tus ingresos: Ofrecer a las personas la opción de pago digital permitirá que atraigas más clientes nuevos. Logrando que tus ingresos mensuales crezcan hasta un 22 por ciento.

Incrementa la productividad de la organización: “Los sistemas de pagos digitales te permitirán rastrear los flujos de información, por lo que podrás llevar un registro fácil de tus ventas, analizar mayor cantidad de datos y conocer los puntos a mejorar de tu negocio”.

Brinda mayor seguridad y comodidad: No tener mucho dinero en caja permitirá que tengas menores pérdidas en caso de que seas víctima de robo o sufras otro siniestro. Además de que generas seguridad y confianza en los clientes cuando se trata de hacer las transacciones, pues muchos de ellos optan por ya no manejar efectivo en sus bolsillos.

Una ventaja competitiva: Aquí no importará si seas una pequeña o mediana empresa, si diversificas las opciones de pagos lograrás competir con las demás, por ejemplo, los meses sin intereses son una alternativa amable para el bolsillo de quienes no pueden hacer el pago en una sola exhibición.

Mejora la imagen de tu empresa: “Al contar con la opción de pago digital te muestras como una empresa actualizada, transparente, centrada y confiable para los consumidores, así que no olvides incluir esta información en tus campañas digitales o comunicados”.

Recuerda que los usuarios se inclinan cada vez más a pagar de manera digital, por lo que si deseas estar al día y promoverte mejor, puedes seguir estas recomendaciones.