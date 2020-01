Código Nucú / César Trujillo

Discriminación universitaria

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) atraviesa tiempos aciagos. El actuar de su rector Jorge Luis Zuart Macías ha dejado de manifiesto que la rancia costumbre de condicionar espacios y el tráfico de influencias en las universidades públicas —vicio denunciado años atrás— sigue siendo un problema vigente.

Al menos eso quedó asentado tras la denuncia del joven Fabián de Jesús Sántiz Arias, a quien le ofrecieron la entrada directa al primer semestre de la carrera en la licenciatura para médico cirujano sí, y sólo sí, se retractaba y se desmentía ante los medios de comunicación.

Es decir, la entrada a la universidad a cambio de su palabra, de su honor como persona, de su verdad, al haber denunciado un acto más de corrupción e impunidad en esa institución que se suma a los señalamientos que han surgido desde el mismo Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas y de otro alumno, Aníbal de León, a quien también rechazaron en la misma institución en el área de derecho este mismo mes.

El tema del joven que levantó la huelga de hambre el día sábado —luego de que su salud se agravara y que aún no encuentra eco más que de activistas y normalistas— es apenas la punta del iceberg de la descomposición con la que se han estado haciendo las cosas desde el sexenio pasado en esa casa de estudios, que parece más un espacio de favores políticos que una institución preocupada por formar a los jóvenes.

Atrás quedaron los años gloriosos y los sueños de que esa casa educativa sería una propuesta diferente e inclusiva, como en los tiempos del doctor Andrés Fábregas Puig, por poner el más claro ejemplo del que muchos fuimos testigos.

Hoy, en el tema del estudiante indígena que obtuvo uno de los promedios más altos del examen Ceneval, lo que queda claro es el sesgo clasista, racista y de favoritismo que cobija el rector, junto a su manera frívola de actuar y su déspota forma de dirigirse a quienes mira con desdén y que también desborda su xenofobia.

Es inadmisible que la figura de un rector se preste al chantaje, a las amenazas, a la discriminación y al juego de querer condicionar el ingreso de quien tiene los mismos derechos que todos y, ojo, que han sido vulnerados por intereses particulares o económicos.

No es nuevo que los espacios se cedan a los amigos de los conocidos o a quienes paguen mejor. Muchos casos de estos se han ventilado a lo largo y ancho de todo el país, y en la entidad en años anteriores el tema ha alcanzado a las universidades Autónoma de Chiapas y a la misma de Ciencias y Artes de Chiapas.

Celebro que Fabián de Jesús Sántiz Arias se haya negado a recibir ese canje vergonzoso del ingreso directo a primer semestre de la carrera a cambio de la mentira, a cambio de buscar limpiar una imagen por demás desgastada de un hombre al que el cargo de rector le ha quedado bastante grande y, por “ética”, debería entregar a quien sí tenga interés en sacar adelante ese espacio educativo.

Es una costumbre por demás perversa la de algunos funcionarios, como el rector de la Unich a quien seguramente le asesoraron actuara de esa forma, la de jugar a Poncio Pilato y lavarse las manos para curarse en salud y fingir que todo marcha con normalidad.

No es secreto a voces que la Unich requiere un saneamiento interno en el que se depuren a todos aquellos espacios que se han encargado de estancar el crecimiento de la universidad. Esto es urgente y las autoridades competentes seguro lo entienden. Por eso preocupa que no se haga nada al respecto.

A la par de ello sigue siendo lamentable que Juan José Zepeda Bermúdez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se mantenga displicente ante cualquier situación y no emita las medidas precautorias correspondientes, tomando en cuenta que el estudiante puso en riesgo su vida.

El ombudsperson simplemente no figura en nada que choque contra otros intereses que seguro protege y, por ende, se niega a fiscalizar la actuación del Estado en la protección de los derechos humanos.

En este tema, 14 jóvenes han sido agraviados y a no le importó que se posicionaran en los primeros 80 espacios que ofertó la universidad para este año. Vergonzoso hecho este que ha sido revelado ya.

Me pregunto, ¿qué favores le deben a Zuart Macías para que hagan oídos sordos al tema cuando los llamados del gobernador Rutilio Escandón ha sido los de la unidad y el respeto, y sobre todo el del respaldo y apoyo a los jóvenes?, ¿qué intereses llevaron al rector a ocupar un espacio que usa solamente de forma política?

Es lamentable, en verdad, que en pleno siglo XXI se sigan dando eventos discriminatorios y que sean los jóvenes de los pueblos originarios que anhelan superarse, para retribuir con su trabajo a la entidad, los más afectados. Más lamentable que, pese a las denuncias, las autoridades educativas sigan durmiendo el sueño de los justos y fingiendo como que nada pasa.

Manjar

Alfonso Estrada Pérez, presidente municipal de Ocozocoautla, trae una supuesta jugada que alguien le vendió y quiere capitalizar, según su propia "gente", en 2021. Ahora cuentan que coquetea con el Partido Mover a Chiapas y con Morena. Con el primero quiere poner de candidata a su esposa Estrella Hernández, la señora quiere ser la mandamás y en el segundo partido colocar a su cuñado Rosemberg Hernández, actual tesorero y quien ya siente que ni el piso toca. Dos alfiles que ni juntos hacen uno. De reelección, ni hablar. A Alfonso se le fue la oportunidad de hacer un buen trabajo, de estar cercano al pueblo, de entregar cuentas limpias y por ello el PRD seguramente no le va a dar cobijo. Sus errores y su soberbia hicieron que, incluso, aquellos que otrora lo ayudaban y que pudieron ser sus aliados, se deslinden de todo el desastre que trae en el pueblo. No es para menos. Alfonso Estrada será uno de los candidatos para mostrar que la corrupción sí se castiga en Chiapas. No hay forma de cubrir todo el cataclismo que dejará en dichas arcas. Como todo presidente municipal, con ínfulas de todopoderoso, se ha dedicado al dispendio. Cree que el Ayuntamiento es su caja chica. Nadie le ha dicho que debe entregar cuentas y que cada peso le va a ser fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado. A ver si esos que le ponen flores, que le guindan collares y lo adulan, le llevaran cigarros a El Amate. Dicho está.