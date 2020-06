Código Nucú / César Trujillo

Jaque legislativo

El jueves pasado la Mesa Directiva del Senado operó, a través de la legisladora Mónica Fernández Balboa, la disolución de las bancadas del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El movimiento fue planeado y pactado con el partido que ha sido aliado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde 2018 y busca, en el fondo, el control total en la Cámara Alta.

Para nada se trata de un movimiento fortuito, como han señalado algunos. Por algo, ojo, ni siquiera fue anunciado con antelación el tema, sino que se planeó para sembrar de un tajo toda sorpresa. Tampoco se trata de que estén muy interesados en el respeto a la norma sobre la constitución de grupos parlamentarios que dispone la Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 72, o en el reglamento del Senado en su artículo 28 sobre el requisito de cinco integrantes como mínimo.

Por el contrario, los operadores de Morena en el Senado, haciendo uso de dichas reglas, buscan con esta estrategia acercarse a la mayoría simple y al disolver estas bancadas se colocan a nada de conseguirlo. La apuesta, entonces, es sencilla. Por ende no tuvieron empacho en romper los acuerdos establecidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en septiembre de 2019 donde habían apalabrado respetar la permanencia de todos los grupos parlamentarios, siempre en apego a sus derechos y obligaciones. Aunque ahora la senadora Mónica Fernández lo niegue rotundamente en un lapsus de amnesia.

Lo cierto es que al concluir con la adhesión de las senadoras Sasil de León Villard, Eunice Renata Romo Molina, Katya Ávila y Elvia Marcela Mora, el partido en el poder alcanzaría los 64 integrantes en su bancada. Es un paso importante y hábil para continuar con la construcción de la mayoría calificada que es el objetivo per se, pese a lo que se diga. La escuela del viejo régimen parece que dejó buenas enseñanzas y ahora planean derribar todo contrapeso para tener ambas Cámaras, guste o no.

Hay que señalar, claro, que con las alianzas pactadas entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), el tema de las votaciones en el Senado había encontrado hasta hoy la mayoría simple sin ningún problema. Ello les ha permitido aprobar leyes o reformar las que ya existen. Eso sí, tras acuerdos previos y bajo el ya conocido cabildeo que es un estire y afloje de intereses que siempre imperan en el Legislativo.

Pero Morena no quiere eso. No busca seguir estableciendo pactos y entregando prebendas. Planea tener un control de las dos terceras partes de la Cámara Alta y así lograr esa mayoría calificada que no requiere permiso ni encuentra oposición en la búsqueda de aplicar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si me apura, es el Grupo Zacatecas quien mece la cuna en esa búsqueda.

Si el pacto alcanzado no es casualidad, por cuestión de lógica tiene entre líneas sus condiciones. Algunas a favor y otras en contra. Como siempre sucede. Bien dicen que en política prometer no empobrece. Aquí, ojo, las senadoras del PES no se van a unir a Morena por cuestiones ideológicas o por la convicción en cuanto al trabajo que realiza el Presidente de México. Morena tampoco las quiere por ello. Menos por amor a los colores. Se unen a esa bancada porque seguramente ambas partes han garantizado su participación en los comicios 2024. Ganar y ganar, le llaman. De otra forma, uno no se explica ese silencio del PES y ese conformismo ante una decisión que el propio Miguel Ángel Mancera señaló no fue “anunciada ni formaba parte de los temas a tratar”.

A la senadora Sasil de León probablemente le prometieron tener cabida como aspirante a la gubernatura de Chiapas en 2024. Sí, la boleta es un espacio no sólo para soñar, sino que permite cierto margen de negociación. Todos sabemos que es una de sus aspiraciones más altas y sus hermanos operan políticamente para ello. No olvide esto. Porque es probable que se le cumpla el ser aspirante, aunque es demasiado pronto para saber si será Morena el partido que la cobije tomando en cuenta las otras manos que ya están levantadas.

Lo mismo sucede con los sueños de todo aquel que se sume a la bancada Morena en breve y que seguramente lo hará pensando en lo que viene, en los comicios y en los ases bajo la manga que carga aún Morena (pese a todos los errores cometidos). Tampoco lo olvide. Lo cierto es que basta dar una mirada al pasado para ver la forma en que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le permitieron las mayorías calificadas concentrar todo el poder en la Presidencia y jugar sus fichas. Cada reforma enviada por el Ejecutivo en aquellos tiempos era votada mayoritariamente. Con cero equilibrio, el PRI se afianzó en el poder por décadas. Un jaque de largo aliento, diría mi yo poético.

Aquí es donde debemos recordar que toda democracia para verse fortalecida requiere de contrapesos. También, ojo, que la política en México se ha prostituido y que los contrapesos han servido para bloquear el trabajo de los mandatarios. Lo vimos en la alternancia de Acción Nacional al que el tricolor, de la mano de Beltrones y Gamboa, le cerró las puertas.

Así, la búsqueda por el control total en el Senado es ahora una moneda al aire y una apuesta por demás peligrosa en estos tiempos. Falta un buen para ello, claro está. Pero ya veremos qué movimientos se vienen en torno a este tema y cómo articularán su objetivo. Ya verá.

Manjar

En Yajalón asesinaron a don Toñito. Mucho hermetismo hay en el tema. Se sabe que dos integrantes del famoso Grupo Táctico del Ayuntamiento fueron detenidos y se supone que hay otros implicados más. Don Antonio Vázquez García, de 64 años de edad, merece justicia. Nada ni nadie debe estar al margen o por encima de la ley, y el gobernador lo ha señalado. Ojalá las investigaciones lleguen hasta donde tope y se castigue este crimen. Caiga quien caiga debe llegarse al fondo. Espero que las autoridades correspondientes le brinden las garantías que requiere la familia que no sólo sufre la pérdida de uno de sus integrantes, sino que debe temer por su seguridad. Mi abrazo afectuoso y mis más sentidos pésames a ellos. #HistoriasdeCuarentena “Mujer: / Con qué voz te habría de nombrar / si yo no hubiera saltado de tu lumbre / Con qué lengua estaría yo cantando / Yo vengo de esa luz y mi nombre es fuego / Lo que ahora salte de mí / sea para alumbrar, / quemar”. Uberto Santos. #ElPoema // La recomendación de hoy: el libro El luto humano de José Revueltas y el disco Naufragios de Mikel Erentxun. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.