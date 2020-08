Código Nucú / César Trujillo

Alcalde de Pantelhó, detenido

A Santos López Hernández se le acabó la suerte. Está detenido. Debe enfrentar un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual agravado en contra de Wendy Góchez López, coordinadora de Protección Civil de Pantelhó, que desde abril venía elevando la voz para exigir justicia. Seguramente también lo deberá hacer por las presuntas amenazas, acoso y la violencia política en razón de género en contra de la funcionaria Federica Gómez Díaz.

Es más, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado en Chiapas desde el viernes pasado tomó cartas en el asunto y trabajó en su desafuero. Es decir, ya no es alcalde de Pantelhó. No tiene más el poder que presumía y usaba para amenazar a quien quisiera y eso, créame, es bueno para la gente de ese pueblo.

Tras su aprehensión se debe poner en marcha, de manera inmediata, una auditoría que permita conocer el estado financiero en el que se encuentra el municipio. ¿Qué hizo el hoy exalcalde con el erario durante este tiempo? No lo sé. Pero su propia gente habla de grandes sumas desviadas para otros intereses y a otros municipios en apuesta al 2021. Ojalá y este tema sea del interés de la Auditoría Superior del Estado, ojalá se investigue, porque seguro que hay mucha tela para cortar y todos aquellos implicados también deben pagar.

Lo cierto es que con la caída de López Hernández se debe terminar el saqueo de las arcas de ese municipio, así como los abusos, la inoperatividad, la violencia política y, sobre todo, ojo aquí, debe romperse el amasiato que generaron con los supuestos asesores oriundos del municipio de Pueblo Nuevo y que se han encargado de tener un control total sobre cada decisión y cada peso que el exalcalde tomara. Así de grave están las cosas por allá.

No olvidemos que en el área de Tesorería del ayuntamiento de Pantelhó se encuentra Isaí Díaz Pérez, hermano del profesor Enoc Díaz Pérez, ambos oriundos de Pueblo Nuevo y con años ya en esto de los movimientos sociales, y ambos operadores políticos del detenido.

Por algo Santos López nunca ocultó que trabajaba para el Proyecto Amigo Revolucionario Número Siete, AC, que también dirige el profesor Enoc y con quien apareció en decenas de fotos y eventos; incluso se dice que era quien apadrinaba a Santos en las reuniones con diputados y secretarios de gobierno.

Fue Díaz Pérez quien, desde su papel como supuesto enlace de los pueblos indígenas en el gobierno, vendía asesoría política, logística, financiera y de medios al hoy exalcalde detenido. En el propio ayuntamiento se sabe que es quien garantizó la seguridad de Santos todo este tiempo, y éste, pasado de copas, lo presumía a los cuatro vientos.

Quizá de ahí también salían las promesas de impunidad sobre el actuar del exmunícipe quien perdió piso al subir al poder y empezó a construir castillos en el aire creyendo que el brazo de la ley no podía alcanzarlo. Para su mala suerte la historia cambió de rumbo y hoy está por enfrentar a la justicia e incluso será huésped de algún Centro de Readaptación Social por algún tiempo. Es lo justo por todo lo que les hizo a las funcionarias.

La aprehensión de Santos López Hernández es un golpe duro y firme a las aspiraciones políticas del profesor Enoc Díaz Pérez, a su equipo y a las operaciones que traían entre manos para negociar con otros municipios a los que también asesoran, como al tesorero del ayuntamiento de Ocozocoautla quien aspira a ser el próximo munícipe y del que ya hablaré más adelante. Y ojo que no estoy diciendo que el ahora exalcalde sea pieza medular e irremplazable para nadie, pero al ser quien proveía recursos desde la caja chica que era el ayuntamiento de Pantelhó, la lectura es clara.

La detención es también un mensaje claro del gobierno de Rutilio Escandón a los presidentes municipales que se quieren salir del redil, que buscan hacer lo que se les pega la gana y que llegan a servirse y no a servir a su pueblo. Ojo señores que la lista es larga y seguro caerán más.

Será interesante ver el curso de este caso. Sobre todo porque los operadores de Pueblo Nuevo seguramente van a salir a defender lo indefendible, a justificar y a tratar de politizar el tema y no dudo que hasta digan que ellos celebran la detención de Santos. Total, en política siempre aplica la de viva el rey, muera el rey.

Hizo bien el Congreso del Estado en quitarle el fuero. Esto, luego que la Fiscalía General del Estado, que dirige Jorge Llaven Abarca, turnara el caso para el análisis del tema a la Comisión de Justicia quien hizo un buen trabajo. Y lo digo así porque la Comisión de Violencia Política del Legislativo desde abril que tuvo conocimiento del caso, sólo emitió un video de la diputada Janet Ovando al respecto y se vio muy al margen del tema. O al menos esa impresión es la que me dio.

Como columnista, al igual que otros compañeros, he seguido de cerca el caso de las funcionarias agraviadas. He escrito en varias columnas, desde abril, sobre esto y he mantenido comunicación con una de las afectadas, y con activistas y funcionarias que se involucraron de lleno en el caso desde diferentes aristas, a quienes agradezco su asesoramiento siempre.

Celebro que se esté tomando este camino. Sin embargo, éste será total cuando Santos López sea juzgado y castigado. Terminará cuando el exalcalde expliqué y confiese quién le brindaba la protección de esos hombres armados que llegaron, incluso, al grado de amedrentar e intimidar a las funcionarias cuando salían de la Fiscalía, poniendo en riesgo sus vidas y para qué requería un simple alcalde, de un pueblo con gente buena, rodearse de hampones.

No se equivocó la Dirigencia del Partido de la Revolución Democrática cuando al enterarse del caso desconoció al exalcalde y se puso del lado de las afectadas, lo que derivó en un ataque por medios pagados desde el ayuntamiento de Pantelhó buscando politizar el hecho y minimizando las denuncias. Lo cual fue un error grande. Ahí están los hechos ahora.

Hace bien el gobierno de Chiapas actuar ante este abuso. Ahora, ojalá les brinden las garantías necesarias a las agraviadas para evitar que corran riesgos, tomando en cuenta que hay antecedentes de amenazas e intimidación, y que Santos está rodeado de sujetos peligrosos. No hay peor enemigo que un animal herido, y el exalcalde y sus operadores son capaces de todo. La historia misma lo tiene registrado.

Manjar

Este sábado sometieron a una cirugía delicada a mi amigo el periodista Félix Camas. Pese a lo complicado de la operación salió todo bien y ahora sólo quedan los cuidados y la observación para ir viendo que su organismo reaccione positivamente a todo, y que la evolución sea rápida. Está joven y, aunque suene trillado, eso le ayudará. Repito, no fue nada sencilla la intervención que tuvo y, confieso, que estaba preocupado por ello. Desde estas líneas le dejo mi abrazo fuerte y mi cariño al buen Félix, esperando que pronto podamos seguir con nuestras charlas y la ironía que siempre lo caracteriza. Llevamos años cultivando esta hermandad y espero que la vida nos permita seguir siendo cómplices de mucho. #ÁnimoPadrino