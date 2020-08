Código Nucú / César Trujillo

Insensible y verde, alcalde de Reforma

La nueva modalidad de clases en línea no trae piso parejo. Decenas de fotos, desde el lunes 24 de agosto que dio inicio el ciclo escolar 2020-2021, inundaron las redes mostrando las diferentes realidades. En Chiapas, uno de los estados más pobres de México, estas brechas están aún más marcadas y no hay municipio que escape de ellas.

Por eso, me resulta indignante que el presidente municipal de Reforma, Herminio Valdez Castillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), haya emprendido una campaña de desprestigio en algunos medios locales en contra del señor Rosemberg López Villarreal, quien se desempeñaba como encargado de la biblioteca municipal, y cuyo único pecado fue subir una fotografía que mostraba a una madre de familia y a su hijo tratando de tener señal de internet para cumplir con sus actividades escolares.

Bastó este post, y que el bibliotecario ofreciera una mesa y una laptop al niño para poder ayudarse en esta nueva forma de educación, para que el alcalde se sintiera ofendido y exigiera al funcionario que bajara de manera inmediata la publicación porque ésta, hágame favor, “estaba dañando su imagen y la del ayuntamiento con comentarios negativos de los ciudadanos”.

Es decir, prefirió el alcalde ofenderse en lugar de aprovechar la oportunidad para sumarse y ayudar a las familias que menos tienen en Reforma, lo cual le hubiese dado más puntos para su sueños de buscar ser legislador en 2021, aunque otros indican que quiere la reelección, y le hubiese permitido callar la boca de sus críticos.

Sin embargo, prefirió amedrentar a un hombre que había captado una imagen que muestra el esfuerzo de los que menos tienen, a buscar la forma de cómo adecuar espacios para poder sumarse a este trabajo por los ciudadanos. ¿Qué no para eso llegó?, ¿no buscó ser presidente municipal para trabajar por y para la gente?

El colmo de todo esto, y créame que no logro entenderlo, es que el actual munícipe de Reforma se desempeñó como “profesor del Colegio de Bachilleres”. No sé, incluso, si tenga plaza en el Cobach, pero debería ser motivo suficiente para que se la quiten. Es decir, ha sido docente frente a grupo y, por tanto, uno esperaría que le brotaran la empatía, la entrega y la sensibilidad para entender que toda suma de esfuerzos es necesaria cuando de educación se trata.

No imagino la clase de profesor que es (y será) este individuo que se ofende porque un funcionario difunde una imagen que muestra parte de la cruda realidad de este país, donde miles de madres de familia sacrifican su tiempo y su esfuerzo por ayudar a sus hijos a no perder el año escolar que inició en línea en este México construido desde realidades completamente diferentes.

No imagino su vocación como docente ni la empatía con sus alumnos cuando se topa con algún caso como el de la foto. Es sumamente grave que el sistema educativo, ya de por sí en crisis, solape a personajes que no tienen ni la mínima capacidad para estar frente a un grupo de jóvenes que aspiran a estudiar una carrera.

No conozco a Rosemberg, pero celebro que haya ofrecido incluso una mesa y una laptop para abonar a la educación del pequeño, y como ayuda a esa madre de familia que se encontraba bajo la sombra de un árbol tratando de ver salir adelante a su hijo. A mí me recuerda los grandes sacrificios que mi madre hizo cuando yo era niño.

Insisto, no lo conozco, pero celebro que haya renunciado a su puesto como bibliotecario, una labor sumamente noble y loable, antes de ceder a la voracidad y estupidez de un presidente municipal al que el poder le empaña su diminuto cerebro, y que recurre al insulto y amenazas porque la gente critica su inoperancia.

Resulta incomprensible la forma en cómo los políticos aldeanos se suben a un ladrillo y se marean. Peor aún, que este personaje sienta que merece seguir en puestos de elección popular pese a su gris desempeño y a su negro historial, y que ahore se ocupe por mostrar caras que no son.

Digo, muchos recordamos a Valdez Castillo cuando en 2013 fue trasladado al penal de El Amate por no aplicar los ejercicios fiscales correspondientes al 2011 y 2012, así como por compras irregulares, omisiones en el ejercicio de sus funciones, y desvío de recursos, entre otros delitos.

Ojalá la diputada Valeria Santiago y presidenta del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, a quien tengo el gusto de conocer, tome cartas en el asunto y le pegue un jalón de orejas a este personaje. Ojalá que regresen al señor Rosemberg a su puesto en la biblioteca, pues se necesitan personas íntegras y empáticas acuerpando los libros, acercándolos a la gente y mostrándonos que un mundo mejor sí es posible.

