Código Nucú / César Trujillo

¡Adeus, Víctor!

El cacicazgo de Víctor Manuel Pinot Juárez en el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICobach) tiene las horas contadas. La toma de nota que avala la reforma a los estatutos, y que fue presentada en conferencia de prensa, es clara al no aceptar ya la reelección, misma que el aún líder nuevamente buscaba para perpetuarse en el puesto en el que se ha mantenido por más de 14 años.

Será el 6 de noviembre próximo cuando la base trabajadora sindicalizada del Cobach podrá emitir su voto de confianza a la planilla que mejor se acomode a sus necesidades, a la que mejor propuesta de trabajo presente y a la que se gane la tan desgastada confianza de los hombres y mujeres que han visto, con el alma quebrada, los excesos cometidos y la frivolidad que abanderan desde la dirigencia.

En esa fecha podrán elegir al nuevo secretario general y a las demás carteras, pero sobre todo, ojo, podrán poner el último clavo a las aspiraciones de Pinot Juárez solicitando, si así lo quieren, una auditoría que muestre el estado real de las finanzas que les dejan y proceder legalmente en caso de así considerarlo. Lo anterior, lo sabemos todos, es derivado de los rumores que señalan un pésimo manejo de los recursos y un dispendio injustificado de la actual directiva.

No le funcionó la estrategia al actual líder de entregar fuera de tiempo los resultados y dejar en completa indefensión al Sindicato tras incumplir con los términos que establece la ley e, incluso, poner en riesgo el registro por los vacíos legales promovidos. Al parecer no imaginó que el 54 por ciento de la base trabajadora apostaría por la reforma estatutaria que se ajusta a la nueva reforma laboral y que pone fin a este periodo negro dentro del SUICobach al que han saqueado a su antojo varios exdirectores. Ojo aquí.

Porque es un secreto a voces que hay una cadena de cómplices, una cadena de nombres que se van vinculando para haber podido robar los millones de pesos que correspondían a los trabajadores jubilados y a los que estaban a punto de lograrlo. Son muchos los nombres implicados en el proceso administrativo que elaboraron para llevar a cabo este terrible fraude que debería ser investigado y poner tras las rejas a todos los involucrados en este episodio de corrupción.

Por ello, este paso que ha dado el SuiCobach es fundamental para buscar cerrar uno de los episodios más vergonzosos dentro del sindicalismo en Chiapas. No olvidamos que en el millonario fraude cometido el sexenio pasado, el propio Víctor Pinot ha guardado un silencio sepulcral y se ha mantenido muy al margen del tema pese a lo que ésto implica, y donde la rumorología lo coloca al centro de esa hecatombe y vinculado de forma directa, lo cual sería sumamente grave. Ojo también aquí.

Debería Pinot Juárez poner sus barbas a remojar en vez de seguir dando patadas de ahogado y engañando a quienes lo siguen bajo ese discurso de que “aún tiene una carta bajo la manga”. Su mejor carta debería ser el silencio, para no sacar un boleto directo a El Amate. No sea que en una de esas terminen los alfiles arriba de él poniéndolo como el chivo expiatorio que se necesita para pagar por este tema. Digo, todos sabemos que los excesos dejan facturas pendientes y que el aún líder sindical carga una muy larga cola.

De nada le sirvieron las intentonas por hallar eco en su reelección y por buscar afianzarse al poder, sobre todo porque las palabras se le agolpan en el pecho cuando vocifera su impunidad y control de la situación, lo cual es un simple chiste.

Que bien que el Gobierno del Estado no siguió el juego de este personaje que seguramente dará mucho más de qué hablar en cuanto cambie la dirigencia. Sobre todo si se pone en marcha alguna auditoría.

Por lo pronto, de acuerdo al artículo 62 de los estatutos del Sindicato, se establece que todos los miembros de esta organización llamada SUICobach pueden ser designados para ocupar un cargo dentro de la Mesa Directiva y sin ser reelectos.

Es decir, cualquier hombre o mujer que quiera servir al Sindicato puede levantar la mano, conformar una planilla y buscar ocupar este cargo que, siendo honesto, es una pesada losa por todos los abusos y por el hartazgo sembrado desde años anteriores.

Ya veremos quién es la persona que llega a tomar las riendas y poner en orden todo este desastre que trae el secretario actual. Ya veremos quién levanta la mano y suma en vez de restar.

Manjar

Cuentan que en Ocozocoautla el presidente municipal, Alfonso Estrada Pérez, está empecinado en dejar como sucesora a su esposa la señora Estrella Hernández Díaz. Su apuesta es inamovible y ya andan buscando partido. Incluso, ellos mismos rumoran que podría ser Chiapas Unido quien les preste el cascarón para poder mantener el poder. Sin embargo, de forma irónica, su extesorero y cuñado, Rosemberg Hernández Díaz, también quiere tener las riendas del municipio. Es decir, los hermanos Hernández podrían ser rivales dentro del proceso electoral que los coitecos esperan llegue pronto, pues la actual administración sigue siendo con base en ocurrencias y el primitivismo que abandera el munícipe.

