Código Nucú / César Trujillo

Se busca al profe Toño

Este fin de semana se cumplieron 20 días de la desaparición del maestro Toño, como le dicen amigos y familiares al profesor ya jubilado José Antonio Rodríguez Granados, un hombre de 70 años que fue visto por última vez en el Ejido Agrónomos Mexicanos, del municipio de Villaflores, tras abordar una unidad de transporte en la modalidad de taxi.

Desde el 2 de noviembre sus familiares no saben nada de él. No hay rastro ni indicio alguno de su paradero. Nadie lo ha visto y las pocas cámaras de seguridad que existen en la zona tienen tan mala resolución que impiden tener alguna idea de su recorrido.

Quien lo vio abordar la unidad en esos momentos no recuerda claramente el número del vehículo que se perdió entre el desolado día ni el rostro del conductor. Esto complica aún más las cosas porque no se tiene certeza de quién fue el encargado de su traslado. Por ello se teme que el profesor haya sido víctima de algún delito, aunque a la fecha nadie ha contactado a la familia para pedir algo o para dar indicios de alguna noticia fatal.

Quienes están pendientes del tema coinciden en que es como si la tierra lo hubiese tragado. Ni las brigadas de búsqueda por terracerías y ejidos aledaños, organizada por sus hijos y amigos, que peinaron a pie las veras de los caminos y los senderos de ríos y puentes, ni el rastreo en nosocomios, Semefo, grupos de ayuda y cárceles, ha dado resultado hasta estos momentos.

La familia, preocupada y con la esperanza de poder hallarlo, ha sufrido un viacrucis ante la apatía de los transportistas de la zona que dicen no saber nada, pese a que uno de esos vehículos fue quien trasladó al profe Toño a Villaflores y seguramente tiene claro quién fue el encargado de llevarlo. Digo, todos usan una bitácora donde se registra las unidades, los conductores y las horas de entrada y salida como para hacerse de la vista gorda.

Asimismo, la misma policía local se mostró apática y frívola tras la solicitud de apoyo, y se tuvo que recurrir a pedir la intervención del alcalde Mariano Rosales para que los elementos de seguridad se medio aplicaran. Ojo que sabemos que cuando los elementos de la policía del estado recorrieron la zona, los municipales decidieron quedarse reposando en sus unidades como si nada les importara. ¡Descarados!

No tengo el gusto de conocer al maestro Toño, pero sí a uno de sus hijos. Se trata de un hombre de conducta intachable, trabajador y cuya labor ha sido mantenerse cerca de los jóvenes para alejarlos de las drogas y mostrarles que otro camino sí es posible. Y es, claro, quien está tocando todas las puertas necesarias para saber qué ha sucedido con su padre.

Digo, pues, que no conozco al maestro Toño personalmente, pero puedo ver en sus ojos y en su andar, por un video que me enseñó uno de sus hijos, que es un hombre lúcido, que tiene todas sus facultades claras y que camina sin ningún problema (para que nadie argumente demás). Pero sobre todo pude ver el reflejo de mi padre quien vive en Yajalón y a quien hace tiempo no veo, y se me estremece el corazón de pensarme en una situación similar.

Por ello, desde este espacio hago un llamado a Octavio Rigoberto Macías Flores, fiscal de Distrito de la Frailesca, cuyas oficinas están en Villaflores, para que si su capacidad de respuesta no le da y agotó sus reservas en las pesquisas, que turne y solicite el apoyo de sus altos mandos y de los medios alternos para poder encontrar al profe Toño.

Del mismo modo se requiere que Juan Daniel Cerrillo Huerta, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, tome cartas en el asunto, y de ya tenerlas, que abone más allá de los reportes de escritorio a los que acostumbran, para consolidar la investigación del profesor. A estas alturas ya deberían estar todos los protocolos que se usan en estos casos activos y ellos mejor que nadie lo saben.

Quizá el propio secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, pudiera poner a trabajar al Delegado de Transporte en esa zona y así coadyuvar en la construcción de datos, en recabar los directorios y toda la información de los transportistas que operan en ese territorio. Porque es un secreto a voces que el transporte pirata tolerado por las mismas autoridades mantienen una buena relación económica con las autoridades, lo que nos da a entender que se conocen perfectamente.

Seguramente el fiscal General del Estado, Jorge Luis LLavén Abarca, tomará cartas en el asunto al enterarse del tema y lo llevará a las Mesas de Seguridad que trabajan junto a las fuerzas armadas, los municipios, las secretarías de Seguridad, la Secretaría General de Gobierno y el porpio gobernador Rutilio Escandóna Cadenas. Y ojalá desde ahí se construya una estrategia sobre este tema.

Así como el profe Toño hay muchos casos. Lo sabemos. Sin embargo, cada día, cada hora, cada minuto que pasa es crucial. Por ello si usted tiene datos de su paradero, favor de comunicarse al 961 261 5642 y 965 127 5934, o en su defecto contactar a la Fiscalía o a alguna autoridad competente. Ayudemos a encontrarlo. Cualquier dato o indicio son de mucha ayuda.

