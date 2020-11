Código Nucú / César Trujillo

Jaloneo en CIOAC

Un documento de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), firmado por los siete representantes de los grupos de trabajo de las diferentes sociedades militantes de dicha organización y que circula en redes sociales, dejó en claro la tensión y el desconocimiento que hacen las bases en el municipio de Las Margaritas contra José Antonio Vázquez Hernández, Moisés Vázquez Hernández, Adán Vázquez Jiménez, Conrado Hernández Pérez y Bernardo Román Pérez a quienes acusan de causar divisionismo y generar conflictos al interior.

El descontento, según se ha dicho, parte del madruguete que José Antonio Vázquez Hernández, a quien sindican en el mismo documento con el mote de Camarón, trató de aplicar para disolver el comité municipal de la CIOAC en Las Margaritas, tratando de imponer una comisión temporal a modo, suspendiendo por tiempo indefinido la celebración del Congreso Ordinario Municipal y orquestando la expulsión de las filas de dos asociados que están exigiendo se transparenten las cuentas, uno de ellos hijo del exdiputado federal y líder cioacista ultimado a tiros en 2017.

La molestia no se hizo esperar. Y la respuesta tampoco. Así, una parte de esta organización parece estar cerrando filas y ha acusado que la intentona de Vázquez Hernández parte de querer adueñarse de las propiedades y recursos que no le pertenecen, lo cual ha prendido los focos rojos al interior y podría caldear los ánimos. Ojo aquí.

Aunado a ello, el comité al que trataron de desaparecer fue ratificado nuevamente por las bases y dejaron sin funciones y operatividad a la comisión formada a modo, lo cual, según fuentes cercanas, tiene molestos a ambos grupos y podría ser motivo de una ruptura que pase sus facturas a futuro.

De todo ello y del documento que levantaron en el auditorio Andulio Gálvez podemos sacar a colación algunos puntos importantes:

1) Vázquez Hernández está siendo acusado de operar el mal manejo de los recursos dentro de la CIOAC y se niega a dar explicaciones.

2) El llamado de dos integrantes a la transparencia generó cierto malestar que fue pésimamente manejado y hoy tiene confrontados a dos grupos.

3) La expulsión de dos integrantes rompió el delgado hilo que sostenían entre ellos.

4) Vázquez Hernández es el Presidente del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas y usa las oficinas en los municipios para orquestar la división de la Central.

Imagino que tras este malentendido aún tienen clara la importancia de que el municipio de Las Margaritas se mantenga como bastión amarillo, sobre todo en el periodo que Vázquez Hernández tiene las riendas del partido y sobre todo ahora que el sol azteca pasa por una dura crisis a nivel nacional.

Lo que menos le conviene a esta dirigencia, en la antesala de los comicios 2021 y a uno de los líderes campesinos como Vázquez Hernández, es conflictuarse con otros liderazgos dentro de la misma CIOAC.

La lectura es clara y simple. Los cotos de poder que lo llevaron a la Presidencia del PRD podrían desmoronarse por la falta de capacidad de conciliar y por la cerrazón de negarse a hacer lo que le corresponde, en otras palabras, explicar qué ha hecho con el recurso que ha manejado dentro de la organización y dejar en claro que no tiene la intención de tocar los bienes de la organización. Claro de ser así.

Porque por si fuera poco, desde la misma Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la entidad ha surgido la preocupación por el distanciamiento que se ha dado con la Presidencia amarilla, toda vez que Vázquez Hernández ha tratado de aprobar de forma ilegal la convocatoria para el Proceso Electoral local ordinario 2021, lo cual también ha generado ya un proceso de discordia.

Debería Vázquez Hernández replantearse su forma de operar, pues una de las cartas que le han valido su permanencia en la política aldeana y sus pocas relaciones derivan de la misma CIOAC, y de perderlo no tendría ya nada que ofrecer a los otros. Sobre todo si toma en cuenta que no está ni definida la alianza que podría darles un tanque de oxígeno para el 2021.

Los tiempos ya no son los mismos y la propia historia de la organización que pasó de ser la Central Campesina Independiente a la CIOAC en 1975 tampoco lo es. No debería olvidar lo que Rubén Jaramillo dijo sobre que “desunidos y desorganizados seremos fácilmente víctimas y derrotados”, y sobre todo que ningún campesino debe desligarse de sus compañeros, pues es mejor morir a ser traidor. Así de simple.

Manjar

Este 2021 es importante para el país. Los mexicanos estaremos eligiendo 15 gubernaturas, 500 diputados federales, mil 63 diputados locales, mil 926 presidentes municipales, más los espacios de síndicos y regidores. Para ocupar estos cargos competirán 10 partidos políticos: Morena, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC, PES, Fuerza Social por México y las Redes Sociales Progresistas. Cabe recordar que los tres últimos deben ir solos por ser su primera elección y para conservar su registro requieren el 3% de la votación o de lo contrario despedirse. #enunpárrafo “Cuando se sientan frente a frente / amores imposibles, quincallería amistosa, / tipos que se atrevieron y esa mujer intensa / que lleva augurios a felicidades que nunca entenderá, / la buena gente desecha las malas palabras, / la buena gente dice todos tienen posibilidades en la vida, / sienten crecer su amor por esa mujer intensa, / tan sola, que vivirá siempre detrás de una ventana /y todo lo que le ofrecen está demasiado azucarado”. Juana Bignossi. #ElPoema // La recomendación de hoy: el libro Chiapas, corazón del Plan Puebla-Panamá de Ruperto Portela y el disco Are You Experienced? de Jimi Hendrix. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor que hacer, póngase a leer.