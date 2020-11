Código Nucú / César Trujillo

Estímulos pal sur

Voltear a ver a la frontera sur, hoy más que nunca, es justo y necesario. Sobre todo porque hemos sido, por mucho tiempo, un espacio olvidado y condenado al atraso en comparación con el centro y el norte del país. La historia no miente. Por años se nos ha tratado con indiferencia y golpecitos en la espalda, y los estímulos otorgados para la otra frontera, la del vecino incómodo, son una pequeña muestra de esto que señalo.

Por ello, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los decretos aprobados, para aplicar un programa de estímulos fiscales enfocados a reducir los impuestos en la línea divisoria con Belice y Guatemala, es importante por lo que representará a partir de su entrada en vigor en 2021 y por lo que representará para Chiapas si se hace realidad.

La lectura es clara. Chetumal se convertirá en una zona franca con beneficios arancelarios y la frontera sur en una zona libre homóloga a la del norte. Nada mal si es así.

Claro que esto no es algo nuevo para el país. El programa tiene muchas similitudes con el que existe en la frontera con los Estados Unidos, mismo que cumplió dos años y que también fue extendido por cuatro años más hasta el final del sexenio lopezobradorista. Otra buena jugada, por cierto.

Según se ha dicho, el objetivo en sí es que el sur y su frontera se conviertan en una zona libre de impuestos de importación con los países centroamericanos, con los que no existen tratado comerciales pero con los que siempre tenemos una relación comercial activa, y donde hace un año el senador Eduardo Ramírez Aguilar había presentado una iniciativa al respecto.

Esto permitiría la llegada de mercancías a bajo precio y dicha apuesta detonaría la actividad económica que en estos tiempos de crisis tras la pandemia podrían ser, de resultar efectivos, un tanque de oxígeno para el comercio en esa zona a la que le urge ser tratada con más respeto.

Los datos no mienten. Hay 22 municipios de la frontera sur y en ellos, dos de cada tres habitantes vive en la pobreza. Si a esto le sumamos que el 25 por ciento de los habitantes de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán viven en la extrema pobreza, podemos ver que el problema se ha acentuado con el paso de este tiempo.

Estamos hablando de la región más atrasada del país, de la región a la que siempre le avientan paliativos e ideas de crecimiento que son como las bolas de humo que gustan vender algunos magos y no ha pasado nada. Esperemos que con esto cambie la realidad.

Se cree que con los decretos México podría empezar a bajar el tráfico de combustibles. Todos sabemos que los precios en Guatemala y nuestro país son diferentes, y que ese factor ha detonado el contrabando a granel que es un problema latente en esa zona y que podrían acabar con la reducción de los impuestos especiales a las gasolinas en el sureste (IEPS). Parece que será así.

Por ello, que este gobierno apunte a la reducción de impuestos y que proyecte duplicar el salario mínimo en la frontera sur es un factor clave que, de darse cabalmente, repito, ayudaría a cientos de familias en la zona en nuestro estado. Ojo aquí.

No es gratuito, claro, que esto se esté dando ahora. Parte de este movimiento del Presidente tiene como meta apuntalar el proyecto de la construcción del Tren Maya que pretende enlazar las zonas arqueológicas con las playas del Caribe, proyecto que atraviesa por reservas de la biósfera en donde convergen diferentes pueblos originarios y que es una extensión del otrora denominado Plan Puebla-Panamá, y que, hay que decir, tiene descontento a un sector.

Tampoco lo es que con estos decretos se fortalezcan los programas sociales como el crédito a la palabra, las famosas becas, las pensiones y el proyecto destinado al cultivo de árboles maderables y frutales al que nombraron Sembrando Vida, que son ejes de acción de este gobierno de la 4T.

Y menos aún, que conociendo la importancia que había enmarcado el presidente López Obrador sobre estos proyectos torales, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, de forma hábil, nunca quitó el dedo en el reglón de estos temas que ahora son ya parte de un decreto en donde se prevé la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, la reducción del ISR del 30 al 20 por ciento y lo que arriba ya señalé sobre los estímulos al IEPS en gasolinas.

Nuevamente, de forma inteligente, el Ejecutivo mantiene sintonía con la Cámara Alta y logra poner un punto sobre las tantas íes que requiere este país. Por ahora este paso promete ser de gran utilidad para esta frontera en la que vivimos y donde algunos señalan que será atractivo para algunas cuentas fiscales que podrían llegar a la entidad a fortalecer la economía.

En algunos años más podremos juzgar si estos decretos fueron bien aplicados o no, si funcionaron o no. Por lo pronto, las fronteras parecen lanzar un guiño más allá de buenas voluntades para el 2021 y todo pinta bien. Ya veremos.

