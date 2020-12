Código Nucú / César Trujillo

Obligaciones para el 21

Para los comicios 2021, que se encuentran ya en puerta, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas aprobó un reglamento en donde los partidos políticos están obligados a erradicar las conductas de violencia política, a mantener un porcentaje de candidaturas propietarias para jóvenes y a brindar la garantía de paridad de género en las candidaturas indígenas.

Estas medidas son necesarias. Fortalecer la participación política de las mujeres, ver que realmente sean indígenas quienes ocupen sus candidaturas, dar espacios trascendentes a los jóvenes y poner un alto a los violentadores, vaya que es un paso importante para estas elecciones en la entidad. Se debe señalar.

Así, en cuanto al tema de violencia, se ha dicho que cada instituto político debe “conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género”. Esta medida, ojo, se debe dar siempre y cuando exista una relación con la vida interna de cada color y ojalá que se respete tal cual.

Con este punto, la postulación y el registro de candidaturas para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos deben ser cuidadas al ser asignadas. Lo celebro. Ya no sólo se trata de palomear y listo. De ignorar las acusaciones. El desafuero del exmunícipe de Pantelhó es claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien.

Porque he sido testigo que trienio tras trienio varios personajes sindicados de violencia, señalados e incluso demandados, ignoran las acusaciones y encuentran cobijo en colores que les solapan dichas conductas. Es una realidad.

Aquí me pregunto con qué cara van a salir algunos líderes de partidos políticos acuerpando a violentadores. Porque seguramente los habrá y seguramente los propios sindicados minimizan las acusaciones, como tantas veces lo han hecho. Y es aquí donde el papel que desempeñe el IEPC será de suma importancia para que esto se respete.

Es más, considero que en este aspecto deberían meter a los señalados de manejar los gobiernos municipales que ganaron sus esposas a las que han utilizado como juanitas. Es lamentable que existan síndicos o asesores que usurpan las funciones y despachan como los munícipes sólo porque son esposos o parejas de las alcaldesas. Lamentable que ostentan un poder y un cargo que no les corresponde y ejemplos de esto sobran. Y más lamentable que las autoridades lo sepan y se hagan de la vista gorda.

Por otro lado, también se aprobó el tema de las coaliciones, candidaturas comunes e independientes donde los institutos políticos deberán tener en sus candidatos propietarios un 10 por ciento de jóvenes menores de 30 años. Esto me gusta.

Ya es tiempo de que a los jóvenes se les permita participar activamente y que se les garantice espacios en el Legislativo y en los ayuntamientos, espacios que les permitan ser portavoces de otros jóvenes que requieren ser escuchados, que necesitan de políticas públicas enfocadas a ellos, de ser parte activa del cambio que esta entidad requiere.

Claro, considero que las personas elegidas deben formarse como cuadros activos, de tener una trayectoria caminada dentro o fuera del color que elijan, de tener bases que les permitan desempeñar un buen papel, y no sólo ser impuestos por apellidos o por pago de favores, como es la política siempre, porque de ser así nada habrá cambiado y nada tampoco se logrará.

Del mismo modo creo que será de vital importancia vigilar que se respete ese 50 por ciento de candidaturas indígenas garantizando la paridad de género. Mismo número para mujeres y mismo número para hombres. Justo es.

Y en este tema de las candidaturas indígenas debe seguirse con cuidado y vigilarse, pues fuimos testigos de cómo se torcieron las leyes para imponer a dos alfiles del exgobernador Manuel Velasco en diputaciones que correspondían a indígenas y que fueron una burla para todos los chiapanecos.

Por años hemos visto cómo le asignan esos espacios a cualquier político para protegerlo y blindarse, para darle jugada y mantenerlo dentro de la teta presupuestal, con fuero y un trampolín que le permite seguir siendo parte de esa misma hipocresía que es una máscara enorme que todos portan dentro del mundo político.

Coincido en lo que el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas dijo sobre estos espacios que van a garantizar “una mayor y más justa representación política de los pueblos y comunidades indígenas en el Congreso del estado y los Ayuntamientos”. Al menos eso es lo que todos queremos y esperamos.

Por lo pronto, el reglamento está ahí. Ya fue aprobado. Ojalá que se aplique al pie de la letra y que se empiece a cambiar el fondo en estas elecciones. Ojalá que sea así.

Por si usted aún no lo sabe, el día 12 de diciembre la Parroquia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez no abrirá sus puertas y la celebración de la Virgen será a través de los canales de radio y televisión de Chiapas, así como en las redes sociales. Lo anterior deriva de las medidas que se siguen manteniendo para evitar aglomeraciones y por ende contagios. Es importante que esta información se difunda para evitar que algunas personas, fieles a la guadalupana, se desplacen desde sus comunidades hasta la capital en donde no habrá acceso a misas ni la celebración.