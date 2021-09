Coinciden INAI, IEPC e Itaipch: sin transparencia no hay democracia

Realizó el IEPC el Conversatorio virtual: “La Importancia de la Transparencia y la Conservación de la Historia Institucional” con la participación del INAI, el AGN y el Itaipch

Aquínoticias Staff

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través del Comité de Transparencia, llevó a cabo el Conversatorio virtual: “La Importancia de la Transparencia y la Conservación de la Historia Institucional”, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber. Este espacio de análisis y reflexión, contó con la participación de representantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Archivo General de la Nación (AGN), y del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (Itaipch).

El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, fue el encargado de abrir el diálogo, señaló que la transparencia es un factor ineludible para la democracia electoral, pues no hay manera de que funcione si no hay transparencia en todos y cada uno de los actos públicos. “Desde el IEPC, hemos privilegiado la máxima publicidad en cada una de las actividades relacionadas con el Proceso Electoral que está a punto de concluir, no solo porque es uno de nuestros principios rectores, sino porque la transparencia es el principal elemento para atajar la posibilidad de que exista corrupción”.

Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI, coincidió en que no existe democracia sin transparencia y acceso a la información, por lo que los órganos autónomos, encargados de velar por la democracia, han entendido la importancia de una adecuada conservación de archivos, soporte básico para avanzar en la consolidación de una cultura de rendición de cuentas. “En general hay una cultura archivista muy buena, pero nos falta difundirlo y usar un lenguaje ciudadano para que los responsables de esos documentos sientan la importancia que tienen al ser encargados de los archivos, que son la identidad de quien los genera”.

Mireya Quintos Martínez, Directora del AGN, expresó que la evolución y desarrollo de las instituciones sólo lo vamos a encontrar en los archivos, por eso es importante no dejarlos en el abandono, ejercer plenamente el derecho al saber, porque la ciudadanía debe conocer la historia de las instituciones. “Tanto en el AGN como en el INAI, impulsamos temas de transparencia, archivos, combate a la corrupción, y ahora, sensibilizamos el tema, para que la ciudadanía sepa que el conocer es su derecho y las instituciones tienen la obligación de brindar información”.

En su intervención, Hugo Alejandro Villar Pinto, Comisionado Presidente del Itaipch, manifestó que el valor de la transparencia recae en el trabajo comprometido de las personas que trabajan en las instituciones; dijo que si estas últimas sirven, es porque las personas son conscientes de su responsabilidad y tienen aprecio por la construcción de una mejor ciudadanía. “La legitimidad de las instituciones encargadas de la transparencia solo se logra a través de los resultados. Los pasos que hemos dado han contribuido a una sociedad más crítica, más participativa y que no se deja engañar tan fácil”.

La consejera Sofía Martínez De Castro León, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo que este foro, nos aporta un panorama más amplio del estrecho vínculo que existe entre la transparencia y la preservación de los archivos como depositarios de la historia institucional, cuya consulta nos ayuda a tomar mejores decisiones en el presente, en aras de contar con una sociedad más informada, más exigente y más democrática. “Como sociedad debemos fomentar el aprecio y valor por la conservación de los archivos, ya que constituyen nuestra memoria colectiva que da claridad al rumbo y a las acciones que debemos tomar”.

La consejera María Magdalena Vila Domínguez, presidenta designada del Comité de Transparencia, y que fungió como moderadora, celebró la realización de este conversatorio, por la experiencia y calidad de las aportaciones vertidas en materia de transparencia y gestión de archivos, donde dijo, no basta la presencia de las instituciones, sino el compromiso para garantizar a la ciudadanía su derecho a saber sobre ellas y lo que hacen.

Durante el foro, se contó con la presencia de Adriana Patricia Espinosa Vázquez y Ana Elisa López Coello, comisionadas del Itaipch.