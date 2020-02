Colonias tuxtlecas que mantienen “debajo de la alfombra”

La pobreza en Chiapas no sólo prevalece en las zonas indígenas, la pobreza extrema también está en la ciudad capital. Sacramento de Jesús, Los Pinos y Lomas del Valle, son ejemplo de ello

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

¿Alguna vez han visitado las colonias que se encuentran en la periferia de la Capital chiapaneca? ¿De esas, de las que no se mencionan? Bueno… posiblemente pocos sepan que existen, pero existen.

A escasos siete minutos de la salida oriente de Tuxtla Gutiérrez, se encuentran las colonias Sacramento de Jesús, Los Pinos y Lomas del Valle -mismas que siguen perteneciendo a Tuxtla Gutiérrez-.

Éstas, se encuentran en el abandono total, durante años, los habitantes han solicitado la municipalización, sin embargo, por un presunto fraude del que fueron víctimas, se encuentran en la incertidumbre, ya que no se resuelve legalmente, la situación del terreno en donde habitan.

“El señor notario Efrén Cal y Mayor Gutiérrez de la notaría 112, él se comprometió a hacernos las escrituras, le pagamos, tenemos recibos de su notaría, donde nos recibieron el dinero y en ese mismo, año en el 2013, ya no pudimos hacer nada porque apareció otro señor que dice que es el dueño de la colonia, desde ese momento tenemos ese problema”, explicó Celia Cruz Sesma, habitante.

Son más de 400 habitantes los que se encuentran en la zozobra, pues enfrentan el temor de perder su hogar, pero, además, todos los días padecen la falta de agua potable, falta de alumbrado público, inseguridad, el no acceso al transporte público, ni un lugar de esparcimiento, pues ninguna de las calles está pavimentada.