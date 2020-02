Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

De dar risa

En este mundo matraca del que nadie de cagar se escapa… resulta increíble, por decirlo amablemente, leer, ver y escuchar, a voces venidas de los dirigentes partidistas de oposición al actual régimen de la 4T, claro en sus espacios publicitarios a que por ley tienen derecho, repetir como Goebbels modernos, una mentira sobre otra pensando, crédulos, que de su repetición intermitente más aún impertinente, pueda convertirse en verdad. Y claro faltaba más, en todo su derecho, amén decía, que por ley les corresponde una serie de spots al día sin más límite, quiero pensar, no incitar a la violencia ni llamen al voto en tiempos no electorales. Sin embargo y ahí el detalle dijo Cantinflas, no sólo sino me parece, una ofensa a la inteligencia incluso de sus propios militantes y simpatizantes que salga y es un ejemplo, el cómo se llama ¡ah sí! Alejandro Moreno… del PRI el famoso “Alito”, con su carita que irremisiblemente me hace recordar al “copetes” Peña, a decir; ¡vamos a revolucionar al campo!, ¡vamos a revolucionar las ideas! Y vamos a bla, bla, bla y termina el comercial partidista en un “close up” de la cara del líder tricolor. Tras lo que, con todo respeto, no queda más que soltar la carcajada porque aún no alcanzan a entender que esto ¡ya cambio! Qué ya no gobiernan y que si quieren recuperar el poder, para empezar, tienen que cambiar de estrategia empezando la publicitaria.

De igual manera y me referiré, por obvio de tiempo y de presencia política, a dos partidos más por ejemplo el PAN donde su dirigente nacional Marko Cortés, quien venía muy ufano tirando caca al gobierno de Morena como al proyecto de la cuarta transformación, de repente, lo notó, se fue desinflando y a bajarle de tono y ¡cómo no! si ahí nomás en diciembre pasado el hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón el ex secretario de “Seguridad y Protección Ciudadana” (ajá) Genaro García Luna, fue apañado por autoridades norteamericanas acusado de narcotráfico y ahí nomás, decía, Markito hubo de bajarle dos rayitas a sus reyertas. Sin embargo y con pleno apego a su derecho, ya empezó de nuevo a sus acostumbradas bravuconadas en promocionales partidistas y claro, como era de esperarse, los temas de cierta falta de medicamentos ni que decir los feminicidios, son usados para señalarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como responsable de este flagelo social. Aquí y nadie está diciendo que no sea responsabilidad del Estado salvaguardad la integridad y vida de todos hombres y mujeres, pero que los del PAN e insisto con todo respeto, vengan a querer izar las banderas del feminismo, me cae es no solo no tener memoria sino ¡vergüenza!, que sin entrarle a la cita de casos emblemáticos de mujeres que fueron objeto de represión o violencia institucional durante el sexenio de Calderón para no ir más atrás, baste recordar el penoso caso de impacto internacional de la ciudadana francesa Florence Cassez, cuando el “Robocop” mexicano García Luna, por instrucciones presidenciales o por mutuo propio, montó -con asesoría de Televisa y muy en especial bajo la dirección escénica de Carlitos de Mole- su captura acusándola de secuestro y condenada a ¡60 años! y quien fuera pareja entonces del famoso “La Barbie”. No ni al caso ¿verdad?.

Pero qué decir de los priistas que ahora también levantan –a veces- sus voces desde el Senado y Cámara de Diputados, sobre todo senadoras y diputadas prominentes que merecen todo respeto, que al igual que las panistas que insisto está requetebién que se sumen a las causas y llamamiento a favor de las mujeres, baste recordarles e insisto botones de muestra, el escandaloso caso de corrupción y trata en su mayoría de mujeres, que desde las oficinas centrales del PRI del Distrito Federal, su dirigente y da igual quién haya sido no viene al caso, resultó ser y no es alusión física, un verdadero ¡cerdo!, perverso cuan enfermo sexual, quien a través y eso aún más execrable (¡jodido!), es que quienes reclutaban a las damas eran mujeres ¡me cae! Mujeres que trabajaban para ese personaje de marras que las recibía en sus oficinas y para que fueran contratadas, tal y como lo revela el valiente reportaje de una periodista de Aristegui noticias (entonces en mvs), eran obligadas a prostituirse. De ese caso, el mariachi tricolor e igual hombres que mujeres ojo, incluso muchas de las que hoy se pronuncian por un ¡alto a las agresiones contra ellas las mujeres! Callaron y cayeron en abismal silencio cómplice. Pero le apuestan como siempre a la desmemoria colectiva. Ah y ya encarrilados, me recordé aquella pachanga que varios diputados federales del PAN a la que se convocaron después de un acto partidista, fueron captados en plena bacanal en los que corría ríos de los mejores vinos y la música hacía contonear sus cuerpos abrazados de las nalgas de hermosas mujeres “edecanes”. ¡Sí! así vivían sus momentos de gloria (de Amelia, Margara, Chío) los panistas moralinos mostrando su verdadera rostro y en el que las mujeres ¡por dios!, cometían pecado por decidir por el aborto. Claro adujeron que lo hicieron con condón. Lo dicho ¡hipócritas!

Pero ahí los tienen de cuerpo entero y ahora estos mismos se montan en una lucha, sí necesaria como urgente de un alto contra la violencia de género, pero que antes de abrir la boca como decía mi abuela Josefa, deberían fijarse en su calzón que los han de traer bien cagados. Y ¡claro que está bien requetebién! que las damas se expresen y manifiesten en las formas que mejor convengan y juzguen necesarias, para éstos reclamos como para cualquieras otros están en todo su derecho. Pero habrían que cuidar y ya dije no dar consejos, tanto aquí en Chiapas como allá en la CDMX en Chihuahua o Yucatán en dónde decidan hacerlo, que no se les infiltren o sería lo deseable, personajes, organizaciones o incluso partidos, que quieran usufructuar su lucha que es legítima por los cuatro costados. Me queda claro. Aún más y concluyo, evitar en lo posible y creo que por imagen de su movimiento y las causas que enarbolan como la no violencia sería lo aconsejable, que grupos o cierto sector radical de sus participantes, no equivoquen la táctica y cometan actos vandálicos e incluso violentos porque lo único que lograran, mi opinión, es desacreditar el movimiento y hasta puede que, en vez de encontrar la solidaridad y respaldo de la sociedad, logren un rechazo y el motivo que las reunió resulte, a final de cuentas, lo que menes que en las noticias al día siguiente. Pero en fin.

¡Ah y sobre el tema!, me faltaría un partido más pero, pensándolo mejor, del PRD la verdad ni la pena vale su mención. Sus bloques publicitarios no dan pena, dan risa. Así entonces; De dar risa ¡Me queda claro!