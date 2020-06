Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

…y el águila se echó sobre el cordero

Cual fábula de Esopo, hay quienes imitando a las águilas siendo un pobre cuervo, se lanzan tras el cordero quedándoseles las garras atrapadas en el pelaje. Pues, algo así fue lo que le pasó al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien sin medir el tamaño de su pretendida presa y en un arrebato de imitación de lo visto hacer a un águila, quedó atrapado con lo que el ovejero, le cortó las alas y se lo dio a su hijo para que jugara. Su hijo entonces preguntó; ¿qué animal es?, a lo que el padre respondió; es solo un cuervo…pero el cree que es águila.

Por ello digo, que al gobernador de Jalisco y qué bien que así sea, ante el fracaso evidente de mantener la gobernabilidad de su estado y no por el hecho último grave por cierto, en que policías del municipio de Ixtlahuaca de los Membrillos uno de los varios que conforman la zona Metropolitana de Guadalajara la capital estatal, desde un mes atrás, cosa que apenas fuera evidenciado por un video difundido en redes, se logra ver cómo, con exceso de brutalidad policial, un trabajador de oficio albañil de apenas 30 años, fuera sometido por -corre versión- no usar cubreboca tal y como el gobierno del estado habría establecido ser obligatorio. Consignado por una falta administrativa supongo, este hombre fue detenido y sometido violentamente y llevado a la cárcel municipal y luego aparecer muerto en las instalaciones policiacas.

La familia desde entonces, se dedicó a buscar respuestas exigiendo a las autoridades municipales y estatales se investigara sobre la detención y el presumible asesinato cometido por efectivos municipales. Las demandas de justicia reiteradas por familiares y amigos de la víctima, fueron ignoradas dándoles largas en claro encubrimiento de los potenciales asesinos. De acuerdo a versiones de familiares, cuando se les solicitó reconocer el cuerpo de Giovanni López, con fotografías que dan fe, señalan que presentaba golpes en varias partes del cuerpo incluso y no plenamente confirmado, una herida de proyectil de arma de fuego. Así entonces se presume que Giovanni fue torturado y golpeado hasta causarle la muerte. Desde entonces los familiares entre ellos madre, esposa, hermanos y dejando en la orfandad a una menor, han clamado justicia recibiendo de las autoridades del municipio de los Membrillos como de las del gobierno de Alfaro Ramírez, olímpico desdén. Además dejaron sentir en las primeras justificaciones esgrimidas, que el joven trabajador de la construcción habría cometido la osadía de no acatar las disposiciones del dictador estatal; ¡no traía cubre bocas!

Pero con este evento y ahora trasciende no ser aislado, ni tampoco que el desgobierno del Movimiento Ciudadano (¡na na na na na na naranja!) sea la primera ocasión que ha actuado con rudeza innecesaria contra sus adversarios políticos, se le hizo muy fácil e insisto, ante la incapacidad de dar respuesta y contener los justos reclamos de justicia de familiares del occiso como de centenares de ciudadanos indignados y en su mayoría jóvenes, salieron a las calles a protestar terminando un acto de protesta pacífica, en cruento enfrentamiento entre manifestantes y policías del estado. Nadie puede sostener porque fue evidente, que ante un peregrinaje de más de un mes de pedir justicia como de un manifiesto hartazgo ciudadano, un grupo de infiltrados como hoy aparecen en toda manifestación de derecha o de izquierda, la original protesta contra la violencia lamentablemente terminó, precisamente, en violencia.

Se hace necesario entonces que tanto las autoridades de aquella entidad como las instancias federales correspondientes, sobre todo las de carácter independiente en materia de derechos humanos como la CNDH o como ya también se pronunció la Interamericana de DDHH, se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Es decir castigo a los culpables intelectuales y materiales. Pero este evento que se le salió de control al mandatario jalisciense, ya escaló y es la hora, que a más de seis días de los hechos que llevaron a la detención de al menos 28 jóvenes, pues resulta, que no aparecen con lo que a Alfaro, ya se le batió el engrudo.

Pero volviendo a la moraleja de la fábula, quien se creyó águila lanzándose sobre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de ser responsable de esa movilización con objetivos aviesos (su caída aduce) o bueno que de menos son operadores de su partido Morena y por tanto le pide -no textual- que amarre a sus huestes; el presidente cuya mejor virtud no es quedarse callado y menos ante tan temeraria acusación, le mandó mensaje directo al cuervo naranja de Jalisco, que no lo metiera en sus problemas y que asumiera su responsabilidad. Al mismo tiempo, de conminarlo a cuidar sus palabras y a comprobar su acusación. ¡Y no, no tiene por qué retractarse!, soltó el presidente al informarle un reportero de la mañanera que Alfaro lo habría hecho minutos antes. ¡Él dijo ayer!, le revira al reportero, que yo estaba involucrado; así es que no se retracte. Yo no soy como los conservadores que tiran la piedra y esconden la mano. No soy mentiroso ni hipócrita.

Pero esta historia de los cuervos que se sienten águilas apenas empieza. Ya he advertido que un ramillete de incólumes gobernadores dechados de virtudes y honestidad (¡ajá!), ya han manifestado públicamente su reto al gobierno de la república. Al proyecto de la cuarta transformación. Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como él mismo dice ¡fuera máscaras! Nada de simulación. O se está por la transformación o en contra e incluso el mensaje llegó hasta los morenos que ya andan chaqueteando. Así entonces sentencia; o conservadores o liberales, y por ahí cita a un prominente intelectual del conservadurismo en tiempos del porfiriato, Lucas “Krauze” Alemán, hoy revivido y redimido por el gobierno de Enriquito “cuervo” cuyo amor, como dice Julio Astillero, se sella con un millón de pesos con cargo al erario jalisciense.

¿Oye papá qué animal es ese?; es un cuervo hijo, pero cree que es águila. ¡Me queda claro!