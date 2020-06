Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

¡Es la BOA!

Y mientras muchos aludidos en el documento “Rescatemos México” de manera “sincronizada” se apresuran a deslindarse, ésos mismos y sin empacho alguno, en sus espacios mediáticos sobre todo en esos sitios digitales creados ex profeso, al realizar sus sesudos análisis y críticas uniformadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, con cinismo rampante e insisto, una vez mostrada su indignación por haber aparecido en el documento sacado a la luz pública, asumen así en plural, que sí es posible “podamos” sacar al presidente de Palacio Nacional. Ante pregunta directa del conductor, de si consideran que en el 2021 puedan arrebatarle el Congreso de la Unión al partido de Morena, todos al unísono y claro desde perspectivas diferentes es decir; el historiador, el politólogo, el ex canciller y de la académica del Colegio de México, una vez hechas sus consideraciones y delineado estrategias para ello, coinciden afirmativamente en un ¡sí claro que se puede! Y no sólo ello, sino que para el 2022 cuando se lleve a cabo la consulta para la Revocación del Mandato que el propio Andrés Manuel propuso, la manifestación popular de los hombres del dinero a través de los medios y acorde a su estrategia delineada por el BOA, lograrán demoler la Cuarta Transformación y a su promotor presidencial.

Así muy fácil consideran poder lograr su objetivo principal que es derrocar al presidente. Pero para ello, lo esbozan a grandes rasgos en el documento de marras, que tal y como lo han venido haciendo peo ya bajo un eje rector y delineadas las estrategias del plan, no omiten manifestar su repudio y odio que como “clase” siente por un hombre que sin consideración alguna, les quiere arrebatar sus privilegios adquiridos por décadas, imponiéndose ahora como meta, acabar con la corrupción y suprimir privilegios. Es así que con rabia exacerbada, se han impuesto combatir ¡con todo! incluida la “traición, aliándose con fuerzas extranjeras para cumplir su cometido.

Así y aunque los aludidos nieguen o pongan en duda la veracidad del documento, que los pinta de cuerpo entero, de manera abierta lo reivindican y claro están en todo su derecho de agruparse para la búsqueda del poder, cosa que nadie les ha dicho que esté mal o sea ilegal. Lo que sí se recrimina o al menos coinciden millones en ello, que periodistas, analistas y académicos que henchidos se proclaman ser “independientes”, utilizando la libre expresión como mascarada, se han convertido en el instrumento de los conservadores apátridas corruptos e hipócritas, y hasta eso no generalizo, convertidos en arietes golpeando con coraje pero a la impotencia de manera frenética las puertas de palacio. Golpear a la 4T dice el documento con el tema de la pandemia apuntando lo fallido de su estrategia, de que esconden cifras y de que López-Gatell en un mentiroso. ¡Carajo!, hasta el dirigente del PAN Marko Cortés, ante la invitación que la OMS (Organización Mundial de la Salud) le hiciera al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para integrarse a un grupo internacional de especialistas en claro reconocimiento de su expertiz y certero manejo del Covid-19 en México, decía éste torvo personaje, presentó objeción en una carta llena de infundios e imprecisiones contra el doctor Gatell. Sin duda lo único que causó en dicho organismo mundial de salud, fue pena ajena por la “calidad política” mostrada por dicho dirigente y su partido. Qué manera tan marrana de exhibirse. Hoy la OMS le ratificó al mexicano Doctor Higo López-Gatell su aceptación.

No me referiré o mejor dicho no citaré, con nombre y apellidos, a los personajes que el mentado documento consigna, porque solo enlistarlos me consumiría cientos de caracteres; como tampoco de los medios ni de las organizaciones que en montón, han diseñado echarse encima al presidente. Incluso de medios extranjeros que también están considerados sumarse al atraco. De los partidos políticos opositores, sus legisladores como sus gobernadores, bueno se da por descontado están en la lista. Lo que en verdad sorprende, es que dentro de los personajes incluidos como insignes de su lucha, aparecen los dos expresidentes del PAN; Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sobre este último y he ahí de la fortaleza e integridad de su movimiento, resulta ser el principal artífice de la llamada “guerra” contra el narcotráfico que durante su sexenio (2006-2012 producto de un fraude electoral9, le costó al país miles de millones de pesos pero lo que no se puede olvidar, es el costo de más de 200 mil muertos como de decenas de miles de desaparecidos. Más grave aún y que sin duda lo podría llevar ante las leyes estadunidenses y mexicanas, es su presumible nexos con carteles de las drogas e incluso en el caso de nuestro país, a ser juzgado por traición a la patria por el caso del tráfico tolerado de armas denominado “rápido y furioso”. La captura de su ex secretario de Seguridad Pública durante todo su sexenio Genaro García Luna, actualmente detenido y siendo procesado en Estados Unidos por una serie de delitos relacionados con el tráfico de drogas y de operaciones con recursos de procedencia ilícita entre otros más, amén que se le acusa de dar protección a carteles de la droga mexicana a cambio de dinero, tiene a éste personaje a punto de dictarle sentencia que se estima, por el cúmulo de pruebas presentadas en su contra, condenatoria. Por lo que es igual presumible que a su jefe entonces y que hoy peca de inocencia o demencia senil, pueda ser llamado a declarar y ser juzgado. Aunque según él, jamás supo del operativo “furioso y rápido”, e igual sostiene que a García Luna, ni lo conocía. Ajá

Así entonces ¡es la BOA!, se perfila a construir con sendos personajes como punta de lanza, su “triunfo moral” que habla de su congruencia y honorabilidad. Doble ajá. Y está bien ¡requetebién!, que éstos y otros y todos los que quieran se manifiesten y agrupen como mejor les parezca y con los fines que sus intereses ya ideológicos, económicos o de clase quieran y les parezcan. Lo que no se vale y es mi punto, que tiren la piedra y escondan la mano. Se sabe lo sabemos todos, que está en su naturaleza la traición, la mentira y la hipocresía, pero ante lo evidente, se ven mal al andarse deslindando. Así entonces ¡fuera máscaras ya basta de simulación! Así como son buenos para criticar todo lo que hace el gobierno pero marcadamente lo que dice y hace el presidente, igual deben asumirse abiertamente como adversarios políticos o en su caso, defensores de oficio del viejo régimen corrupto y de privilegios, y no querer hacerse pasar como “independientes”. A nadie engañan. Bueno y sí es cierto son independientes, pero del pueblo. Así pues, a bailar al ritmo de: ¡Es la BOA! “Todos los del Pan lo saben lo saben, y los del Pri lo saben lo saben; los de la Coparmex lo saben lo saben”. ¡Me queda claro!