Comer bien no te hace inmune al coronavirus, pero sí te hará más resistente

La especialista en nutrición Janeth Sol Cuesy advirtió de no dejarse llevar por dietas milagrosas, ya que no existe nada que pueda evitar las enfermedades, sin embargo, señaló que una alimentación balanceada hará fuerte a tu sistema inmune

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Llevar una dieta balanceada es primordial para que las enfermedades no tengan un efecto tan fuerte en nuestro cuerpo, ya que no hay forma de ser inmune a éstas, como quieren hacer creer algunos ante la pandemia del coronavirus.

Janeth Sol Cuesy, especialista en nutriología, asegura que lo mejor para fortalecer las defensas del cuerpo es llevar una alimentación completa, equilibrada y segura, adaptada a las posibilidades económicas de cada persona.

Para la especialista lo recomendable es consumir de tres a cuatro veces por semana carnes de res, cerdo, pollo o pescado, así como huevos, quesos, arroz, frijol y lentejas.

Para los adultos lo mejor es limitar la ingesta de lácteos.

“Una dieta saludable podría ayudar en el manejo de los síntomas y de la propia enfermedad pero en ningún caso va a curarla, actualmente no existe un tratamiento nutricional como tal específico”.

La especialista dijo que en el caso de las personas con algún padecimiento crónico degenerativo como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, lo mejor es acudir con su médico de cabecera para que les establezca una dieta específica, además mantenerse hidratados constantemente.

El consumo de frutas de temporada resulta muy benéfico para la salud; todo lo que aporte vitamina A, B12, C, ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Lo mejor es no dejarse llevar por supuestas recetas para inmunizarse contra el Covid-19 o cualquier otra enfermedad, y acudir al médico en caso de tener algún síntoma relacionado a este virus.