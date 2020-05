Cómo enfrentarse a la muerte en tiempos de coronavirus

La tanatologa Viviana Cáncino Domínguez habla sobre el proceso de duelo cuando una persona querida se va por el COVID19

Sandra de los Santos / Aquínoticias

En México el ritual funerario es largo dependiendo la religión que profese la familia y la región. El rito puede durar por lo menos un día o alargarse hasta nueve. Pero, el coronavirus vino acortar ese tiempo. Para evitar contagios, el cuerpo debe de ser enterrado o cremado antes de las cuatro horas de haberse dado el fallecimiento. No se puede tener ningún tipo de contacto con el cadáver. En el funeral no deben de haber más de 10 personas.

En esta condiciones, el duelo por la muerte de una persona querida se ve interrumpido dice Viviana Cáncino Domínguez, quien es psicóloga de profesión especialista en tanatología. Así que es posible que el proceso de recuperación de esa familia sea más largo y que existan mayores riesgos que puedan sufrir lo que se denomina duelo patológico, es decir, que les cueste mucho trabajo aceptar lo que sucedió, o tengan una experiencia traumática.

Ante una situación así, lo mejor que se puede hacer es buscar ayuda profesional. “Siempre hay personas bien intencionadas a nuestro alrededor que quieran decirnos qué hacer o cómo sobrellevar esta situación, pero no siempre son los mejores consejos y algunas veces lejos de ayudar pueden perjudicar. Hay personas que ni siquiera tienen superado sus propios duelos” expresa la psicóloga.

Pero, debido a las circunstancias también es posible que a la familia le sea difícil buscar apoyo profesional y hay algunos consejos que da la tanatóloga que pueden ayudar.

“Los funerales así como los conocemos no son para las personas que fallecen son para las personas que les duele esa perdida. Tenemos que ser conscientes que la muerte no es el final, sino es el principio de una nueva forma de querer y de una nueva forma de estar de nuestros seres queridos”.

Viviana sugiere que aunque no sea un funeral como se tiene acostumbrado, la familia, inclusive cada persona, pueda hacer un ritual de despedida ya sea por medio de una carta, la oración, la reunión de objetos o la forma en la que se crea se pueda conectar de mejor forma con quien se marchó.

El distanciamiento social también no está permitiendo el acompañamiento de otras personas en los funerales y no solo para quienes murieron por COVID19. Las familias que han perdido algún ser querido durante la cuarentena han tenido que velar con un número reducido de acompañantes.

“Aún en nuestro dolor debemos de ser responsables y hay que evitar que haya más perdidas. Podemos también acompañar a la familia por medio de videollamadas, hacer uso de toda la tecnología que tenemos acceso para estar pendientes de quien necesita nuestra ayuda”.

También es posible que los dolientes quieran estar solos y eso va a depender de cómo vivan su proceso. Como amigos de los dolientes hay que ser pacientes, tener una escucha activa y estar pendientes de sus sentimientos. En caso de percibir conductas de riesgo se debe de solicitar ayudar profesional de manera urgente.

Las etapas del duelo

Comúnmente se hablan de cinco etapas de duelo: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En un proceso de duelo sano o trabajado estas etapas se llevan de 12 a 18 meses dice Viviana, si se llega a prolongar es necesario buscar ayuda ya que se corre el riesgo de que la persona pueda caer en una depresión profunda, atentar contra su vida o nunca recuperarla de manera sana.

En la etapa de negación la persona se niega a reconocer que su ser querido ya no está de manera física, es posible que quiera aislarse o no hablar de la perdida. Es difícil que este periodo se prolongue porque la realidad lo hace imposible.

En el proceso de ira se siente resentimiento y frustración, inclusive, hacía el ser querido que se fue. Se buscan culpables y hasta se puede llegar a autoculpar de lo que sucedió. En caso de perder a una persona por COVID19 es probable que sea difícil salir de esta etapa ya que se pueden culpar de no haber seguido las indicaciones, no haber estado con el enfermo en sus últimos momentos o hasta de haber sobrevivido a la pandemia y no sus familiares.

En la negociación, los dolientes se autoofrecen fantasías para poder sobrellevar el duelo. “Buscamos estrategias que no nos duelan tanto para poder sentirnos mejor”.

La cuarta etapa es la depresión. En este momento es difícil que las personas encuentren incentivos para seguir viviendo sin el ser querido. Los sentimientos que más se presentan son tristeza y melancolía.

La última etapa es la aceptación y es cuando se reconoce que el ser querido ya no está. Los sentimientos no son intensos en esos momentos y se tiene que aprender de nuevo a que afloren ya sin la presencia física de la persona que no está.

El miedo a la muerte

La muerte es a veces como ese elefante rosa que está en medio de la sala y todo mundo se niega a hablar de él, pero el COVID19 lo hizo más visible. Obligó a todas las personas a hablar de él, a tenerlo presente, a no eludirlo.

“Jamás hemos tenido la vida comprada y ahorita nos los están recordando” dice Viviana y por eso recomienda que todas las personas sean conscientes que la muerte es siempre una posibilidad.

“Si tenemos cosas pendientes hay que cerrarlas. Si tenemos que pedir perdón, lo pidamos. Si tenemos que arreglar algo, lo arreglemos. Es la única manera que podamos partir en paz”.

Contrario a lo que se pudiera pensar estas recomendaciones no son solo para bien morir son, sobre todo, para bien vivir. Estar en paz en vida. “Estamos todo el tiempo pensando en el pasado o en el futuro, y el hoy lo dejamos ir, y habría que ver qué hacemos hoy, cómo estamos viviendo ese hoy, con lo que ahora tenemos. Hay que disfrutar el día sin la ansiedad por el futuro o la frustración del pasado”.

Viviana Cáncino Domínguez sigue atendiendo pacientes dependiendo las circunstancias ya sea a distancia por medio de videollamadas o presencial. Si alguien necesita ayuda puede marcar al número: 9671348380.