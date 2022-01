Cómo lograr la “superinmunidad” contra el COVID-19

Expertos de la UNAM instan a vacunarse tras enfermarse y no dudarlo; advierten a las personas mayores de 50 años de edad que de no inmunizarse tienen hasta 45 veces más riesgo de ser hospitalizados al contraer el virus

Lucero Natarén / Aquínoticias

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), dieron a conocer que las dosis de refuerzo contra COVID-19 son indispensables y una herramienta critica, pues señalaron, los refuerzos reducen a un 90 por ciento las hospitalizaciones si se adquiere la variante ómicron, especialmente en adultos mayores.

Además, comunicaron, los datos revelados indican que los adultos de 50 años de edad y mayores que no se han vacunado tienen hasta 45 veces más riesgo de terminar en el hospital que quienes tienen esquema de vacunación completo y refuerzo.

Ante las dudas que aún existen sobre si las personas que tuvieron COVID deben vacunarse y o si deben ponerse la vacuna de refuerzo aunque ya haya superado la enfermedad, el especialista del Instituto de Biotecnología Alejandro Sánchez, señaló que si:

“El cuerpo humano no puede mantener una respuesta inmune todo el tiempo, pero sí guarda células de memoria, de tal manera que cuando ocurre una reinfección esas células se disparan y comienzan a producir otra vez anticuerpos, los cuales no van a reconocer a la variante ómicron u otras nuevas porque no tienen esta memoria. De allí la importancia del refuerzo”.

Por otro lado, comunicó que las personas que no se vacunen están en riesgo. “Cuando una persona se infecta previo a la vacunación y luego se vacuna, se genera inmunidad híbrida. Esto a final de cuentas permite al sistema inmune que remedie muchos de los síntomas de la Covid-19 postergado o largo, el famoso long covid, y la respuesta inmune se centra o estandariza de tal manera que no haya procesos inflamatorios, como sí se ve con la inmunidad natural. La gente que termina su esquema de vacunación y tuvo una infección previa genera algo que se llama “superinmunidad”. Es la inmunidad híbrida, pero en un extremo superlativo, en el que a final de cuentas la protección es mayor”.

Espadas contra el COVID-19

Remarcando que para muchas personas existe la duda de si el refuerzo es necesario, y de por qué hay casos de reinfección incluso cuando ya han tenido COVID-19 o el esquema completo de vacunación. Alejandro Sánchez comentó:

“La filosofía es que si ya pasó mucho tiempo y ya no vas a tener anticuerpos circulantes hay que despertarlos, esto se hace con el refuerzo. Una vez despertados, tendrás muchas espadas que, aunque con poco filo y no reconocerán a la nueva variante, te permitirán ganar tiempo para que esas espadas no muy filosas –pero que algo le harán al virus o lo neutralizarán un poco– hagan que tu respuesta inmune genere nuevos anticuerpos que sí van a ser específicos para ómicron y no pierdas la batalla”.

Concluyó en que, “esto depende de una ventana de tiempo que puede ser muy corta o muy larga, por eso con el refuerzo se va a reducir y estarás protegido. Esta es la razón de vacunarse; si no me vacuno estoy en mucho riesgo. Si no me vacuné, pero tuve una infección previa, no sirven los anticuerpos que tengo contras las nuevas variantes y la ventana de tiempo que me llevará a hacer nuevos anticuerpos me deja en una posición vulnerable contra esa nueva variante.”