Comunidad LGBT cada vez más visibilizada y aceptada, según encuestadora

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

De acuerdo al estudio “Orgullo LGBT+ y Diversidad Sexual” de la empresa encuestadora Enkoll, dio a conocer que el 77 por ciento de los mexicanos –encuestados– respeta el gusto y preferencia sexual de sus familiares, donde el 67 por ciento dijo que ayudaría a un ser querido a aceptar públicamente su orientación.

La encuestadora dio a conocer los resultados de una investigación realizada vía Facebook e Instagram a mil 18 hombres y mujeres mayores de 18 años de la República Mexicana, donde un alto porcentaje expuso formar parte del movimiento.

En la aplicación del análisis, se expone que el 16 por ciento de los mexicanos se declaran homosexuales, mientras que 11 por ciento bisexuales y 73 por ciento en la preferencia heterosexual.

Además, el 67 por ciento de los entrevistados asegura que ayudaría a su familiar o ser querido a aceptar públicamente su orientación o preferencia sexual (salir del closet); mientras que un 20 por ciento refirió no hacerlo, y un 13 por ciento no sabe.

En la encuesta, también se muestra que un 62 por ciento de los entrevistados está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras que 30 por ciento está en contra y 8 por ciento no sabe; sin embargo, el 51 por ciento dijo estar a favor de que las personas de colectivo LGBTTTI+ puedan adoptar hijos; contrario a un 37 por ciento que expuso estar en desacuerdo y 12 por ciento no sabe.

Además, la encuestadora Enkoll refiere que el 77 por ciento de los familiares y amigos respetarían las preferencias y orientación sexual de este sector de la población; 22 por ciento estaría en contra y un 11 por ciento no sabe.

Incluso agrega que se detectó que el 59 por ciento votaría por algún político de esta comunidad mientras que el 19 por ciento dijo que no y un 22 por ciento dijo no saberlo.

Puntualiza que el 87 por ciento indicó que no tiene problemas con permitir que un familiar o ser querido tengan amistad con una persona LGBTTTI+; donde el 9 por ciento señaló que no es de su agrado y 4 por ciento no sabe.

En cuanto a lo laboral, la encuesta precisa que el 90 por ciento de los entrevistados expuso que sí contrataría a alguien para un trabajo si el más capacitado fuera una persona de la comunidad LGBTTTI+, mientras que el 5 por ciento respondió que no y otro 5 por ciento dijo no saber.

Al respecto, manifiesta que el 82 por ciento informó que sí tiene amigos de esta comunidad y 18 por ciento manifestó que no tiene amigos de este grupo.

En cuanto al tema de discriminación por pertenecer a la comunidad, el estudio señala que el 31 por ciento de los encuestados dijo que sí ha sido víctima de discriminación, mientras que un 69 por ciento contestó que no.