Comunidades de Tonalá no están totalmente preparadas para clases virtuales

Ante el reinicio de actividades, docentes, padres y madres de familia, y, claro, estudiantes se topan con el muro de la falta de infraestructura, por suerte aún pueden contar con la televisión tradicional y el programa “Aprende en casa”, del cual te compartimos los horarios

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tonalá, Chiapas, cuenta con más de 150 comunidades, sin embargo, únicamente cuatro pueden ser consideradas urbanas, el resto carece muchas veces de servicios básicos, más aún de servicios de telecomunicaciones e internet, lo cual, dificulta el acceso a la educación virtual, indispensable ante la contingencia sanitaria vigente.

Arnulfo Palacios, integrante del comité de padres de familia de la comunidad 20 de noviembre, dijo que las clases para las niñas y niños en la región istmo costa es un tanto difícil, pues en ocasiones, para que los pequeños cumplan con sus actividades escolares, tienen que acudir a Tonalá o Cabeza de Toro, para hacer sus investigaciones en los cibers, esto porque en la mayor parte de las comunidades no cuentan con servicios de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas.

Por ejemplo, en este tipo de comunidades cuentan con telesecundarias, pero desde que se fundaron, en algunas escuelas, nunca funcionó la señal satelital. El panorama para los estudiantes que son considerados en su mayoría como población de alta marginación tiene otro punto débil en su contra para quienes desean continuar con sus estudios de nivel media superior.

Padres y madres de familia temen que por no tener internet en casa sus hijos se expongan, para poder cumplir con sus tareas.

Una de las alternativas que los docentes a nivel básico han presentado a las y los estudiantes de las comunidades de Tonalá, es comunicarse con ellos vía WhatsApp, donde tendrán que cumplir con las tareas que los docentes les pidan, tomando en cuenta que será difícil para algunos hacerse de un dispositivo e internet telefónico.

Pese a que el Gobierno federal ha anunciado internet gratuito para las comunidades más vulnerables, estas no cuentan con dicho servicio, lo que las coloca por debajo del nivel educativo de regiones urbanas del estado.

Por su parte, ante la carencia de infraestructura de internet, la Secretaría de Educación Pública presentó sus horarios para el programa Aprende en Casa para educación básica de Preescolar, Primaria y Secundaria, que se difundirá a través de los canales de Ingenio TV, Once Niñas y Niños y TV UNAM, para la semana del 20 al 24 de abril. Dicho programa requerirá de la supervisión y ayuda de los padres y madres de familia. Estos quedan de la siguiente manera:

Los contenidos serán transmitidos a través de la señal de Once Niñas y Niños, en el canal 11.2 de televisión abierta; 280 en Dish; 311 en Izzi; 330 de Sky; 140 Totalplay, y 311 de StarTV; en tanto que para TV UNAM en el canal 20.1 de televisión abierta; 120 de Axtel, Sky, Dish y Megacable; y el canal 20 de Izzi y Totalplay.

Para Preescolar se transmitirán de las 7:00 a las 9:00 horas; para Primero y Segundo grado de Primaria será de 9:00 a 10:00 y de 12 a 13:00 horas. Todos horarios locales.

En lo que toca a Tercero y Cuarto de Primaria, de 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas; Quinto y Sexto será de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00, horario local.

Además, para reforzar el acompañamiento de los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes de nivel Preescolar y Primaria, se transmitirá de las 17:00 a las 18:00 -horario local- el Cine Club Familiar, en los mismos canales.

Para el caso de Secundaria, los contenidos se transmiten en Ingenio TV, a través del canal 14.2 de televisión abierta; 135 de Megacable; 164 Totalplay; 306 de Dish; 131 de Axtel; 260 de Sky y 480 de Izzi.

Para Primero de Secundaria será de 8:00 a 9:30, y de 15:00 a 16:30 horas; Segundo de Secundaria será de 9:30 a 11:00 y de 16:30 a 17:55 horas; y para Tercero de Secundaria será de 11:00 a 12:30 y de 17:55 a 19:00, hora local.

Finalmente, la Programación Cultural Familiar será transmitida de 12:30 a 12:40 y de 19:30 a 19:40 hora local, con el objetivo de reforzar el aprendizaje, junto con los padres de familia, desde los hogares.