Concluye abril con danza

El Coneculta tiene preparadas diferentes actividades para toda la familia por motivo del mes de la danza

Aquínoticias Staff

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) a través del Teatro Francisco I. Madero te invita a celebrar el mes de la danza.

Desde el Teatro Francisco I. Madero este mes podrás disfrutar de una serie de actividades gratuitas en compañía de amigos y familiares. Te dejamos la cartelera para que te programes y acudas a estas actividades:

Este 20 de abril estará la obra Capital Corpórea por la beneficiaria PECDA Julieta Mayor a las 18:00 horas.

El 25 de abril será la presentación de Proyectos Integradores del CeUNACH Centro de Estudios para el Arte y la Cultura a las 18:00 horas.

El próximo 28 de abril podrás disfrutar la presentación The Melody of The Dance de Victoria Ballet Tuxtla a las 18:00 horas.

El 29 de abril acude al Día Internacional de la Danza 18:00 horas, donde disfrutarás de folklor, danzón, bachata, salsa, hip hop y danzas polinesias. Para entrar al evento debes donar un juguete no bélico.

Y para concluir con broche de oro, el 30 de abril – Festejando la Danza Mexicana México y sus raíces a las 18:00 horas.