Condenan agresiones contra personas haitianas en Chiapas

Las y los defensores de los derechos de las personas migrantes señalaron que los operativos sorpresivos han sido violatorios a los derechos humanos

Redacción Cimac Noticias

Ciudad de México. Diversas organizaciones de Derechos Humanos condenaron las agresiones y violencia extrema ejercida por personal de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes de Haití, entre ellas mujeres y niñas, quienes desean salir de Chiapas en busca de mejores condiciones de vida porque sus solicitudes de asilo siguen sin ser atendidas.

En un comunicado, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reportó que desde el pasado 28 de agosto la GN y el INM han realizado operativos sorpresivos en Tapachula, Chiapas, contra las y los migrantes haitianos. En estos procedimientos, violentaron, encapsularon, persiguieron y detuvieron a mujeres, niñas y niños haitianos, lo que quebrantó la seguridad y unidad de las familias.

Estas acciones, detalló el colectivo, agravan la situación de estas personas, en particular de las embarazadas y menores de edad, quienes han caminado en “condiciones inhumanas” desde Chiapas hacia el norte de México a fin de encontrar mejores oportunidades, como trabajo, educación, servicios de salud y vivienda debido a que el gobierno de esta entidad no los apoyó en ello y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no da respuesta a sus solicitudes de refugio.

Este organismo actualmente se encuentra desbordado en trabajo y con poco personal, pues su presupuesto fue reducido y tarda más de un año en dar respuesta a una petición, a pesar de que está obligado a hacerlo en menos de 3 meses. Las personas migrantes haitianas quieren completar el trámite y no pretenden llegar a Estados Unidos, pero, desean salir de Chiapas porque viven en condiciones de pobreza, de acuerdo con información de medios de comunicación locales.

El colectivo enfatizó que la actuación violenta por el GN y el INM tendrá impactos físicos y emocionales en las personas haitianas, como se ha visibilizado en los videos compartidos en redes sociales, donde hay mujeres haitianas inconscientes en el suelo, niñas y niños con expresiones de miedo y en llanto, y hombres tratando de curar sus heridas.

A pesar de ello, “las personas migrantes continúan con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna, que son las mismas razones que las obligaron a salir de su país de manera forzada. Exigimos un alto inmediato a la violencia del Estado y seguridad plena para las y los migrantes”, declaró el colectivo.

Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) señaló que el INM y la GN han ejercido esta violencia extrema supuestamente para contener a las personas migrantes, detenerlas y así poder deportarlas de manera ilegal en medio de la madrugada a Guatemala sin importar que esta población cuenta con una situación migratoria regular o de refugiada.

Imumi demandó al INM que no instale el campamento que sugirió el pasado primero de septiembre como medida para atender esta situación porque pone en mayor peligro la salud de las personas migrantes de contagiarse de la Covid-19, en vez de ello, brinde a esta población tarjetas por razones humanitarias con permiso para trabajar, regularización para las y los niños, o tarjetas de residente temporal en México si cuenta con una oferta laboral.

Estas acciones y más, dijo el Imumi, son las que el INM está obligado a proporcionar según la “Ley de Migración”, no un campamento que no da una solución a el porqué las y los haitianos buscan salir de Chiapas. “Las personas haitianas han expresado la necesidad de desplazarse a otra entidad en el país porque quieren una mejor vida para ellas y para sus hijas e hijos”.

Además de ello, comentó Imumi, el INM debe dejar de demorar los procesos de regularización migratoria que ya están en proceso, y reconocer los documentos que ha expedido para la estancia regular en México (visa por razones humanitarias) así como brindar información en el idioma que las personas migrantes comprendan mejor y ayudar a las embarazadas, mujeres y niñas.

De enero a agosto de 2021, dijo Imumi, la Comar ha recibido 18 mil 833 solicitudes de protección de personas haitianas, por lo que es necesario que agilice el proceso de solicitudes de asilo y el gobierno dote a este organismo de recursos humanos y económicos para fortalecer su funcionamiento.

Frente a estas demandas, el INM aseguró en un comunicado que los operativos efectuados por su personal tienen la intención de cumplir con una migración “segura, ordenada y regular”, sin embargo, va a revisar los incidentes que fueron difundidos en redes sociales y va a dar seguimiento a ellos para tomar las medidas correspondientes.

El INM también se comprometió a averiguar las denuncias de periodistas que dijeron ser víctimas de agresiones por personal de este organismo. “No impedimos en ningún momento documentar las labores llevadas a cabo en los despliegues del personal y muestra de ello, es la amplia cobertura que se le ha dado al tema”.

Al respecto durante la presentación del tercer informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador resaltó que en el país ya no se violan los Derechos Humanos de las personas migrantes y se refirió como “caso excepcional de hace unos días” a la agresión física que funcionarios del INM propinó a un ciudadano haitiano.