Conductores se pasan reductores de velocidad «por el arco del triunfo», ciudadana pide los quiten

A petición de la ciudadanía, instalaron y después quitaron reductores de velocidad que habían colocado sobre la carretera Tuxtla-La Angostura

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Habitantes de Ribera Cupía en Chiapa de Corzo, quienes habían solicitado reductores de velocidad para evitar accidentes viales, luego de que una madre y su hijo perdieran la vida cuando intentaban cruzar la carretera Tuxtla-La Angostura, finalmente pidieron que éstos se retiraran.

Ante los constantes accidentes viales, recientemente habían solicitado la colocación de reductores de velocidad, sin embargo, un grupo de ciudadanos se inconformó después de que éstos habían sido instalados con su consentimiento, asegurando que los conductores seguían sin respetar límites de velocidad y ante ello, cada vez que atraviesan la vialidad sus casas retumban y según denuncian, ya han presentado daños.

“Los carros no respetan, son los que matan gente, pasan volando, por eso la gente se empezó a inconformar, por los carros que no respetan, más los camiones, vibran muy feo las casas, todos opinamos de eso, quienes estaban inconformes eran pocos, pero coincido que reductores no estaba bien, lo que yo pensaba que hubieran hecho, son topes”, denunció el señor Octavio Barrientos, habitante de la zona, quien tiene un negocio a orilla de carretera.

Sin embargo, otro grupo de ciudadanos sí estaba de acuerdo de la implementación de estos reductores de velocidad, pero ante la inconformidad de algunos, autoridades decidieron quitarlos.

“Por los carros que pasan tan rápido se escucha y siente feo, como si hubiera temblor, pero bueno, yo pienso que dejando unos topes más altos porque hasta los coches pasan los vibradores”, reclamó otra ciudadana de la zona.