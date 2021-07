Confinamiento de “estira y afloja”, así será el nuevo semáforo rojo

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, explica que la nueva metodología de seguridad sanitaria ya no implica cierres absolutos, pero aún tendrá aislamientos

Aquínoticias Staff

La Secretaría de Salud ha presentado una propuesta para que el semáforo rojo COVID ya no incluya cierres totales en México en esta nueva etapa de la pandemia, indicó este martes el subsecretario Hugo López-Gatell.

“El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metolodología de semáforo de riesgo COVID porque ya incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos, ya hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo”, contó.

El funcionario señaló que no es la misma situación del inicio de la epidemia cuando arrancaron las medidas de contención más extremas con la Jornada Nacional de Sana Distancia, y ahora, más de un año después de dichas medidas.

En un inicio, las medidas fueron severas para ganar tiempo y capacitar hospitales y a personal de salud, adquirir ventiladores, entre otras cosas, añadió.

“Tenemos una sociedad fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que en febrero de 2020. Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida pública, económicos, sobre todo para las familias que tienen mayor escasez de recursos (…), no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica”, puntualizó Gatell.

Aunque la situación sea distinta en este sentido, no quiere decir que deban abandonarse las medidas de mitigación para evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, destacó.

Por todo ello, agregó, debe haber un balance entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social. Este es un equilibrio en revisión continua y dinámico.

Con información de El Financiero