Congreso de Guerrero aprueba iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo

Guerrero se suma a Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Colima y Ciudad de México, donde el aborto es permitido hasta las 12 semanas de gestación

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

“Garantizar derechos no es un delito” “¡Por las maternidades elegidas!”, fueron algunas de las consignas de mujeres que esta tarde se manifestaron frente al Congreso del estado de Guerrero, donde diputados aprobaron la iniciativa que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Con un total de 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, la iniciativa promovida el pasado 12 de enero por las diputadas de Morena Beatriz Mojica, Nora Velázquez y Citlali Calixto, fue aprobada en el pleno.

“Debemos adecuar marcos jurídicos y armonizar las leyes en materia de Derechos Humanos. Si aprobamos este dictamen estaremos respondiendo a la niña que fue obligada a parir, a la mujer que fue víctima de violencia institucional. ¿Vale la pena seguir criminalizando a las mujeres que no tienen la oportunidad de un parto digno? Estaremos respondiendo al histórico llamado que hacen las mujeres. La despenalización es apenas un paso hacia el combate de la violencia sexual y reconocimiento de los derechos reproductivos”, expresó previo a la votación la diputada por Morena, Citlali Calixto.

Por su parte, la diputada Beatriz Mojica expresó que al decidir sobre la legalización del aborto deben prevalecer los intereses públicos, no los particulares. “Yo no estoy a favor del aborto, pero como legisladora no puedo juzgar a una mujer por la decisión que tome, es su cuerpo, es su responsabilidad y esto le garantizará la libertad”, sentenció.

Esta iniciativa reforma el artículo 159 del Código Penal estatal, a través del cual se permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en caso de que este tiempo fuera rebasado, la sanción a las mujeres será trabajo comunitario y no prisión, como se contempla actualmente.

También se prevé que en caso de violación las mujeres podrán abortar sin necesidad de denunciar ante el Ministerio Público. Por su parte, a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento, se le impondrá una pena de tres a nueve años en prisión.

Tras esta decisión, Guerrero se suma a Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Colima y Ciudad de México, donde el aborto es permitido hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la diputada por Morena, Citlali Calixto, explicó que de la mano con colectivas y organizaciones, el siguiente paso será reformar la legislación sanitaria para propiciar las condiciones necesarias que permitan a las mujeres acceder a un aborto seguro y gratuito en instituciones de salud locales.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Es de destacar que, desde hace 30 años, activistas habían exigido a diputados que el Código Penal dejara de criminalizar a niñas, adolescentes y mujeres que decidieran interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Esto en medio de un contexto de violencia, pues en la entidad 509 niñas de 10 a 14 años parieron y las autoridades no investigaron dichos casos como violación, de acuerdo con la defensora y directora de Aliadas por la Justicia A.C., María Luisa Garfías.

A lo anterior se suma el riesgo de fallecimiento, ya que, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, la interrupción del embarazo es una de las causas principales de muerte debido a que se realiza de forma clandestina.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la imposibilidad de recibir una atención para interrumpir el embarazo viola varios derechos humanos de las mujeres y de las niñas, como el derecho a la vida, el derecho a gozar del grado máximo de salud física y mental, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a decidir el número de hijos y espaciamiento entre los partos y el derecho a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.