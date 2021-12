Continúa vacunación de refuerzo para adultos mayores y primeras y segundas dosis para mayores de 15 años

Docentes que recibieron la vacuna Cansino de la cual ya transcurrieron más de seis meses de su primera dosis, deberán esperar hasta que autoridades de salud informen que ya pueden recibir la segunda

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La vacunación en Chiapas continúa y en este momento se centra en la dosis de refuerzo para adultos mayores, pero de igual manera está abierto para la población en general mayor de 15 años de edad.

Y aunque no se descarta que en breve otros rangos de edad también sean convocado a recibir su dosis de refuerzo, por el momento esto no se ha notificado, pues de igual manera se sigue exhortando a las y los ciudadanos que por alguna razón no han acudido a inmunizarse, hacerlo pues antes de finalizar este 2021, se espera llegar al 80 por ciento de la población vacunada contra COVID-19.

“Estamos aplicando las primeras dosis a partir de 15 años en adelante, segundas dosis de Pfizer, refuerzo de adultos mayores, a partir de 60 años, no importan si se aplicaron la vacuna de Cansino, AstraZeneca, Pfizer, no hay ningún problema, la revacunación está siendo en general”, dijo Alexa Toalá Ruiz, enfermera del IMSS que se encuentra brindando atención en el macrocentro de vacunación.

En tanto, docentes que recibieron la vacuna Cansino de la cual ya transcurrieron más de seis meses de su primera dosis, deberán esperar hasta que autoridades de salud informen que ya pueden recibir la segunda.