Convocan feministas a paro laboral y económico este 9 de marzo

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una coalición de distintos colectivos feministas convocó para que el 9 de marzo las mujeres de este país no participen en ninguna actividad laboral o económica.

De acuerdo con Arussi Unda, integrante de las Brujas del Mar (uno de los colectivos convocantes), este llamado es en seguimiento al gran paro que se consiguió en 2020 (días previos al confinamiento por motivo de la pandemia por COVID-19), cuando la ausencia de las mujeres en espacios laborales y actividades económicas como forma de protesta política generó una pérdida aproximada de 30 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Unda explicó que este año las mujeres que quieran sumarse a la protesta feminista y que no puedan sumarse al paro laboral, no consuman productos, por ejemplo, no cargar gasolina, no ir al supermercado, no comer en la calle, etc.

También se llamó a que las mujeres que puedan sumarse a la protesta a través de un paro laboral, es decir, no asistir a sus centros de trabajo, las escuelas, las cocinas en los hogares, lo hagan.

Este paro, explicó la defensora de los derechos de las mujeres, tiene el fin de visibilizar las desigualdades por sexo en materia económica, especialmente las potenciadas a partir de la pandemia por COVID-19.

En México, 71 por ciento de las horas que se dedican a las labores de cuidado no remuneradas las realizan mujeres y niñas; y por cada hora que aporta un hombre a las actividades de cuidado no remunerado, las mujeres aportan casi tres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

La carga de trabajo de cuidado no pagado que recae en las mujeres impide que ellas se inserten de manera equitativa en los mercados laborales. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo, en el tercer trimestre de 20201 se registró que 76 de cada 100 hombres eran económicamente activos, mientras que en el caso de las mujeres, 44 de cada 100 están en esta situación.

Unda recordó que ante la respuesta del paro de 2020, las colectivas feministas decidieron continuar el siguiente año con una serie de acciones, entre ellas entregar al Senado de la República un pliego petitorio con algunas demandas muy específicas.

No obstante, el contexto de la pandemia impidió continuar el proceso tal como se venía gestando, por lo que este 2022 se plantearon retomar las acciones pero en lugar de entregar un pliego, se concentran actualmente en la elaboración de un documento llamado “Las 10 irrevocables” en el que contengan 10 demandas mínimas para las mujeres como desaparición, feminicidio, violencia política, víctimas de quemaduras con ácido, entre otras.