Coordinación en Salud, principal fortaleza contra el COVID-19 en Chiapas / Raúl Bonifaz Mohedano

Hoy Chiapas, en su lucha contra el COVID-19 depende de la fortaleza de las instituciones médicas del sector Salud. Es el trabajo coordinado entre las dependencias estatales y federales en la entidad (Secretaría de Salud estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), IMSS BIENESTAR, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Juntos están realizando un extraordinario trabajo ante lo extenso y difícil de nuestro territorio, cruzando la selva, la sierra, ríos y montañas para llegar a las comunidades rurales e indígenas más apartadas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 51 por ciento de la población chiapaneca es rural.

El personal médico de salud, mujeres y hombres que trabajan en la primera línea de combate contra el COVID-19, caminan muchas horas para acudir a una comunidad rural o indígena en auxilio de la gente para atender sus necesidades médicas.

Un testimonio es el llamado de las y los lacandones en la selva, que han pedido apoyo ante la manifestación de síntomas de probable COVID-19 en personas de la tercera edad, mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños de la comunidad Lacanja Chansayab. Una brigada de IMSS BIENESTAR acudió a revisar el estado de salud de las familias de esa parte de la Selva Lacandona.

¿Y la ciudadanía qué? No está acatando las indicaciones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, no está respetando el quedarse en casa, no cuida la sana distancia, sigue haciendo reuniones masivas y los contagiados en Chiapas siguen aumentando.

Las y los chiapanecos tenemos que atender el llamado del Consejo Estatal de Seguridad en Salud: quedarnos en casa, mantener el distanciamiento físico y no realizar reuniones masivas. Ese es el principal antídoto contra el COVID-19.

Por todo lo anterior, reitero mi reconocimiento al esfuerzo de las y los directivos, administrativos y dirigentes sindicales del sector Salud. Quienes dejan todo: familia, salud, bienestar y descanso.

Gracias Dr. José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del Estado, Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular del Órgano Desconcentrado del IMSS, Dr. Roberto Sánchez Moscoso, subdelegado del IMSS BIENESTAR, Dr. Heriberto Saldivar Farrera, director del Hospital Gilberto Gómez Maza, Dr. Alberto Cundapi Núñez, director del Isstech y el coronel médico cirujano Marco Antonio Barreda Gaxiola, director interino del Hospital Militar de la VII Región.