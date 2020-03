Coronavirus paraliza parcialmente al Senado

El Pleno aprobó tomar medidas preventivas ante la pandemia. Se suspenderán todos los eventos en el recinto senatorial

El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, para suspender, de manera inmediata e indefinida, todos los eventos en el recinto senatorial, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificara al COVID-19 como pandemia.

Quedan prohibidas todas las actividades con excepción de las Sesiones Plenarias, las reuniones de Comisiones para generar dictámenes y las Reuniones Plenarias de los Grupos Parlamentarios.

El acuerdo también contempla la interrupción, hasta nuevo aviso, de la participación de senadoras y senadores en foros parlamentarios internacionales, y reuniones interparlamentarias que tengan lugar en Europa, Asía y Norteamérica.

Se instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos restringir el acceso al Salón del Pleno y a las reuniones de comisiones, a personas distintas a las legisladoras y legisladores. “Solamente podrá ingresar a dichos espacios, el personal de apoyo al trabajo de las sesiones y el de asesores de cada senadora o senador que sea estrictamente necesario”, detalla.

Únicamente se permitirá el acceso al recinto del Senado de la República a las y los congresistas, y al personal que preste sus servicios bajo cualquier modalidad de contratación.

En caso de que se detecte la presencia de síntomas asociados al COVID-19 en cualquier persona que acuda o que solicite la asistencia médica respectiva, el personal adscrito a la Dirección General de Servicios Médicos adoptará las medidas emergentes conforme a los protocolos aplicables tendientes a evitar la propagación o contagio.

Las personas que ingresen a las instalaciones y presenten síntomas asociados con el virus mencionado deberán, de manera inmediata, acudir al servicio médico de la Cámara Alta.

“Se otorgarán las facilidades necesarias a los representantes de los medios de comunicación para la realización de sus actividades, de conformidad con los protocolos aplicables”, puntualiza.

Además, se designará una Comisión Especial integrada por senadoras y senadores que sean profesionales de la salud para dar seguimiento a las medidas de prevención que se implementen en el Senado de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, hizo un llamado a cada una de las senadoras y senadores para que transmitan a sus equipos de trabajo las medidas que se han tomado en el Senado y reducir el riesgo de transmisión.

Durante la discusión, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena, pidió no generar psicosis al país y evitar el oportunismo político. Aseguró que el gobierno de la República no se “lava las manos de la responsabilidad para atender este problema”. México actuará en tiempo y forma, aseguró.

El coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Kuri González, dijo que es momento de que el Estado mexicano haga lo que le corresponde. Denunció que el gobierno Federal no ha actuado todavía, mientras que, en países de Europa, Asia y Norteamérica, han emprendido acciones para proteger a sus ciudadanos.

El senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que es necesario pedirle al Gobierno federal tome las acciones y medidas que corresponden. Si se dictan medidas fuertes e importantes entonces seguramente los estados y municipios lo tomaran. “Se debe evitar algo que después lo vamos a lamentar todas y todos”.

El senador de Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera dijo que se requiere de una estrategia nacional de contención y prevención, a efecto de salvar vidas y evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud.

La senadora del PVEM, Verónica Noemí Camino Farjat solicitó que la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones que se implementen en el Senado, funjan como enlace con el Gobierno federal para tener información de lo que sucede en cada uno de los estados del país.

Elvia Marcela Mora Arellano, senador del PES, afirmó que se deben intensificar las medidas preventivas, informarnos a través de fuentes confiables y esperar a que las autoridades establezcan protocolos de acción sanitaria.

La senadora del PT, Cora Cecilia Pinedo Alonso, aseveró que es necesario encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales, económicos y el respeto a los derechos humanos. México, asentó, debe reforzar su plan de contención y disminución de riesgos.

Por el PRD, el senador Antonio García Conejo, indicó que en el sector turístico se debe actuar con responsabilidad y coordinación, sin embargo, dijo, el Gobierno Federal debe implementar en coordinación con la Secretaría de Hacienda medidas y apoyos fiscales que contribuyan económicamente aminorar el efecto negativo en los prestadores de servicio.