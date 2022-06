Corridas de toros y peleas de gallos no son patrimonio cultural: SCJN

Ariadna Lobo / La Lista

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que las corridas de toros y peleas de gallos se consideren patrimonio cultural inmaterial en México.

Al resolver un amparo en revisión en contra del decreto que publicó Nayarit, en 2019, el cual declara la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos como patrimonio cultural del estado, la Segunda Sala declaró inconstitucional que estas actividades sean protegidas por los derechos culturales.

“No pueden ser sujetas de protección todas aquellas prácticas culturales, tradiciones, costumbres o, en general, actividades humanas que resulten incompatibles o irreconciliables con los derechos humanos”, dice el proyecto realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

Esta sentencia no prohíbe la realización de las corridas de toros y peleas de gallos, ya que ese punto no fue materia del amparo, sin embargo, el proyecto sí define que las prácticas de maltrato o tortura a seres vivos no se configuran como expresiones culturales.