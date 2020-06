Corrupción es el cuarto problema que más se percibe en Chiapas

Realizan conferencia magistral “El estado de la corrupción en México, ¿Chiapas, cómo va?”

Sandra de los Santos / Aquínoticias

La corrupción es el cuarto problema que se percibe de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 que comentó Arlen Ramírez, especialista en integridad, transparencia y anticorrupción de la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La especialista participó en la conferencia magistral “El estado de la corrupción en México, ¿Chiapas, cómo va?”, la cual marcó el inicio de la Escuela de Incidencia para el combate a la corrupción, que es parte del proyecto Corrupción Cero, que desarrolla la asociación civil LigaLab.

Detalló que en Chiapas la corrupción se percibe como el cuarto problema más importante con un 46.3%, superado por la inseguridad y ladelincuencia con 59.9%, el desempleo con 50.9% y la pobreza con 50.4%. Incluso a nivel nacional, el 87.6% de las y los chiapanecos considera que la corrupción esun acto frecuente. No obstante, el problema no de la corrupción no deja de ser relevante por el efecto directo tiene en la vida de las personas.

Si bien la percepción nacional de la corrupción se redujo, los actos de corrupciónaumentaron, lo mismo en Chiapas. Para el 89.7% de la población estatal, los actos de corrupción son una constante en la policía, un 86% considera que también en los partidos políticos, un 74.1% en la Cámara de Diputados y Senadores, 71.9% en ministerios públicos, 71.8% en gobiernos municipales y 70.3% en el gobierno.

En la conferencia también participó Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y Moisés Rodrígez, coordinador del Proyecto Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Prevención de la Coordinación para el Desarrollo Sostenible también de PNUD. La conversación fue moderada por Brianda Aguilar, gerente del proyecto Corrupción Cero.

Carmen Villa Chávez, directora de LigaLab, abrió la conferencia para apuntar que la Escuela de Incidencia buscar transferir herramientas y conocimientos para fortalecer las habilidades de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas anticorrupción, sobre todo ahora que el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción ha sido instalado.

Eduardo Bohórquez definió la corrupción como el beneficio ilegal de unos cuantos afectando el patrimonio de todos, acción que la sociedad ya entendió y que ahora debe combatir.

Por su parte, Moisés Rodríguez, aportó sobre el papel de la ciudadanía en el combate a la corrupción, cuyo enfoque debe centrarse en etapas para atender el problema, como la prevención, la denuncia, la investigación y la sanción, con la participación del ciudadano y ciudadana pero también de la autoridad.

Esta es la primera de varias intervenciones de la Escuela de Incidencia de LigaLab, asociación civil que busca incrementar los niveles de participación de la sociedad civil de Chiapas, en la toma de decisiones y políticas públicas, hacia la gobernanza. Trabaja para contribuir al desarrollo social por medio de la difusión, capacitación, integración de alianzas y conceptualización de ideas y proyectos.

La conferencia magistral completa está disponible en la fanpage Ligalab, en facebook.