Corrupción le quita su libertad y podría dejarlo en la calle

Tras más de 20 años viviendo al interior del Parque Cañón del Sumidero, el señor Víctor Manuel Solórzano López podría ser despojado a través de una falsa escrituración, misma que en 2016 lo metió en problemas judiciales. Hoy, ante esta situación, pide la intervención del gobernador para que no se culmine la injusticia de la que es víctima

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras vivir durante más de 20 años en un terreno, propiedad Federal, ubicado en el interior del Parque Cañón del Sumidero, el señor Víctor Manuel Solórzano López, continúa en su lucha para que no le arrebaten su patrimonio, mismo que obtuvo durante un contrato de compra-venta en el año 1994 por 4 mil 500 pesos.

De acuerdo con Víctor Manuel Solórzano, ese predio fue comprado a Ricardo Paniagua Muñoz, quien falleció años después de la venta. Recientemente surgió una apoderada, Otilia López Ayar, quien presentó un documento generado por el supuesto notario Saraín Antonio Cortázar Salas, sin embargo, el susodicho no cuenta con las facultades para generar estas escrituras.

En una serie de inconsistencias luego de informársele a Víctor Manuel Solórzano de esta nueva propietaria, a él le fueron arrebatados sus derechos, de manera arbitraria lo demandaron por despojo agravado y fue en el año 2016 que pasó nueve meses recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Número 14 de Cintalapa, Chiapas.

Tras un sinnúmero de investigaciones se cayó en cuenta que el proceso realizado para Otilia López pudiera adjudicarse el predio, fue fraudulento, además de remarcar que el predio pertenece al dominio público de la Federación, por lo que no es objeto de escrituración. Ante esto, el imputado Solórzano López fue liberado por falta de pruebas, luego de reconocer que el juicio efectuado en su contra se dio con agravios infundados.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), determinó que el predio por el cual lucha Solórzano López, cuenta con una constancia de residencia bajo el oficio PCNS/128/16 a nombre de Víctor Manuel Solórzano López, no obstante, señalaron que este predio no puede adjudicarse a ninguna persona, pues se localiza en territorio federal, al estar en el interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Actualmente

El señor Víctor Manuel Solórzano López, hace un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para dar seguimiento a su caso, conocido desde que él era magistrado presidente, y sus derechos de permanencia sean respetados.

Pese que jueces y magistrados reconocieron que el terreno es de dominio federal, no se ha procedido a echar atrás la escrituración realizada por la ciudadana Otilia, dejando, a su parecer, un evidente tráfico de influencias y corrupción.

Solórzano expresa su disposición de marcharse si el gobierno federal así lo requiriera, no obstante, al tratarse de una particular, no está dispuesto a ceder sin pelear.

“Le pido al señor gobernador que me ayude, tengo 20 años viviendo ahí, tengo 65 años (…), quiero recalcar que si la federación me reclamara el terreno les aseguro que no diría ni pío, me salgo, pero no es la federación, es un particular, son actos de corrupción, ese es mi pleito”, remarcó el señor Víctor Manuel Solórzano López.