Cortometraje mexicano recibe medalla de plata en premio de la Academia de EEUU

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer el día de hoy los resultados de las ternas finales en competencia por el Premio Estudiantil de la Academia (Student Academy Award), donde el cortometraje de ficción Crescendo, dirigido por Percival Argüero Mendoza y producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, obtuvo la medalla de plata en la categoría de narrativa internacional.

Por medio de una transmisión en línea desde su sitio web, la Academia de Cine de Estados Unidos llevó a cabo la ceremonia de entrega de medallas de bronce, plata y oro a los finalistas de las categorías documental, animación, experimental y narrativa en las modalidades doméstica e internacional. El presidente de la Academia, David Rubin, fue el encargado de dar la bienvenida y recalcó las condiciones particulares de este año que llevaron a realizar la primera entrega virtual del premio, para el que se recibieron más de 1,500 trabajos de 328 escuelas alrededor del mundo.

En seguida, fue el actor mexicano Eugenio Derbez, quien tomó la conducción del evento; a su vez, fue la realizadora y escritora Lulu Wang quien hizo el anuncio de los lugares obtenidos por los finalistas de la categoría de narrativa internacional.

Percival Argüero, director de Crescendo, se mostró emocionado y agradeció al equipo que hizo posible la película, incluyendo a sus hermanas, Hipatia Argüero y Larisa Argüero, guionista y productora respectivamente, también egresadas del CCC.

Crescendo se centra en la historia de Victoria, que aspira al puesto de segundo violín en el prestigioso cuarteto de cuerdas liderado por su maestro Antonio Montenegro y cuando éste intenta seducirla, ella descubre que su talento como violinista no será el único factor decisivo en la contienda por el puesto. El trabajo del equipo detrás del cortometraje se enfoca en las prácticas asumidas como normales y que posibilitan las circunstancias cotidianas de injusticia hacia las mujeres.

Crescendo fue parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia y su fotógrafo, Camilo Moncada, fue nominado por este trabajo a los premios estudiantiles del Camerimage International Film Festival of the Art of Cinematography en Polonia, uno de los más importantes de la cinefotografía a nivel mundial, durante noviembre de 2019.

Crescendo se suma así a El último fin de año, de Javier Bourges y El ojo en la nuca, de Rodrigo Plá, premiadas en 1993 y 2001 respectivamente, como producciones del CCC, ganadoras de esta distinción que ha marcado el comienzo del camino para reconocidos directores como Pete Docter, Robert Zemeckis, Patricia Riggen, Cary Fukunaga, Patricia Cardoso y Spike Lee, quienes entonces eran todavía estudiantes en esa época. Ahora, la producción del CCC es elegible para la próxima entrega del Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en la categoría de cortometraje de ficción.