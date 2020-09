Cortometraje mexicano sobre acoso sexual gana Oscar Estudiantil

Este reconocimiento permitirá que la película se pueda inscribir para competir por el Oscar 2020 en la categoría de cortometraje de ficción

Aquínoticias Staff

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos publicó la lista de películas ganadoras del Premio Estudiantil de la Academia (Student Academy Award), entre las que se encuentra el cortometraje de ficción Crescendo, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La película fue dirigida por el egresado de la Licenciatura en Cinematografía Percival Argüero Mendoza, escrita por Hipatia Argüero Mendoza, quien es egresada del Curso de Guion Cinematográfico, y producida por Larisa Argüero Mendoza, egresada del Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual.

Crescendo narra un momento decisivo en la vida de Victoria, una joven violinista que descubre los límites de lo que está dispuesta a hacer con tal de ser aceptada en el prestigioso cuarteto de cuerdas liderado por el maestro al que más admira: un hombre de mediana edad que, para infortunio de Victoria, está decidido a seducirla.

La historia surge de la preocupación por temas de justicia social que comparten la guionista y el director, particularmente los relacionados con la violencia de género. Conscientes de que la misoginia es un problema sistémico reproducido tanto por individuos como por instituciones, durante el desarrollo del proyecto se enfocaron en ciertas prácticas normalizadas en el ámbito artístico que dañan a las mujeres constantemente.

La música es uno de los elementos narrativos esenciales de Crescendo, expresa la evolución de la protagonista y pone de manifiesto la relación que tiene con los otros personajes. Fragmentos de piezas compuestas por Franz Schubert, Felix Mendelssohn y Tomaso Antonio Vitali fueron producidos por Charles Daniels e interpretados por ejecutantes profesionales, grabados en estudio y editados antes del rodaje. Después de un largo periodo de entrenamiento con Nabani Aguilar, el director musical, los actores hicieron el playback de dichas grabaciones durante la filmación con resultados espectaculares.

Crescendo fue parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019 y su director de Fotografía, Camilo Moncada, fue nominado por este trabajo a los premios estudiantiles del Camerimage International Film Festival of the Art of Cinematography en Polonia, el certamen dedicado a la cinefotografía más importante a nivel mundial.

Los Student Academy Awards, que existen desde 1972 para apoyar e impulsar la excelencia cinematográfica a nivel universitario, ha distinguido a cineastas como Patricia Cardoso, Pete Docter, Cary Fukunaga, Spike Lee, Trey Parker, Patricia Riggen y Robert Zemeckis, quienes entonces eran todavía estudiantes.

Este año, el Premio Estudiantil de la Academia recibió 1,474 inscripciones de 207 escuelas de cine de Estados Unidos y 121 a nivel internacional, para integrar la lista de 18 ganadores de la edición número 47 de los Student Academy Awards®. Los tres cortos premiados en la categoría de ficción internacional son de Bélgica, Estonia y México. La ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, revelará si Crescendo recibe la medalla de oro, plata o bronce.

Asimismo, este reconocimiento permitirá que la película se pueda inscribir para competir por el Oscar 2020 en la categoría de cortometraje de ficción.