Covid-19 parece no espantar a turismo en algunos lugares de Chiapas

Adelantar las vacaciones en la entidad parece haber sido entendido como “más descanso” y no como un periodo de aislamiento preventivo. No obstante, esta actitud es vista con buenos ojos por comerciantes de lugares de recreación como lo son las playas

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las nuevas medidas preventivas tomadas por las autoridades federales para evitar contagios por coronavirus han llevado al país a “adelantar” la suspensión de clases, aseverando que es una prevención de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en sus hogares. Sin embargo, en algunas ciudades de Chiapas parecen no acatarse estas recomendaciones.

De acuerdo con comerciantes, el sector turístico en las playas es favorecedor, pues al ser estos espacios una fuente económica, el Covid-19 ha quedado en segundo plano.

Autoridades municipales han atendido la recomendación de la Secretaría de Salud para posponer hasta nuevo aviso los eventos masivos que congreguen a más de 5 mil personas, no obstante, esto no será impedimento para que las familias disfruten de la temporada vacacional.

Por ejemplo, en las playas del municipio Tonalá, como Puerto Arista, Playa del Sol y Boca del Cielo, se han visto concurridos por propios y extraños, quienes consumen y disfrutan de los sitios sin preocuparse por contagios.

María López, una comerciante local, dijo que como negociantes ven con buenos ojos que en esta temporada “bajen los turistas a la playa”, aun con la contingencia, ya que si no hay visitantes, no llevarán alimento a sus hogares. Afirmando que, preparan sus productos, los cuales terminan.

El calor no mata al coronavirus

En diversos medios han circulado versiones de que el Covid-19 no sobrevive a altas temperaturas, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido esta afirmación de que el calor mata al virus.

Basados en la evidencia que la OMS tiene, el nuevo coronavirus puede ser transmitido en todas las áreas, incluyendo áreas con calor y clima húmedo. Además reafirma que la forma adecuada de prevenir el virus es lavándose las manos frecuentemente. Esto eliminará al virus que pueda estar en las manos, evitando infecciones que pueden ocurrir por tocarse los ojos, boca y nariz.