Crea tu propio botiquín; evita accidentes

En esta contingencia, aprende a tener lo necesario en caso de que algún familiar, en especial los más pequeños, tengan una emergencia

Lucero Natarén / Aquínoticias

En esta temporada en la que las y los niños pasarán más tiempo en casa, será necesario informarte sobre que debes tener a la mano para prevenir y actuar en caso de accidentes.

La prevención en casa varía o va acorde a los riesgos en los cuales se encuentre la familia dentro de su hogar. De acuerdo con el licenciado en Protección Civil Tadeo Solórzano, lo básico en prevención de accidentes para las y los pequeños es negarles el acceso a la zona donde las personas adultas estén cocinando. Mantener alejado de agua caliente o hirviendo, además de protegerlos del aceite.

En caso de que los menores hayan sufrido accidentes se recomienda saber distinguir el tipo de quemadura que le causó el objeto o líquido, para poder brindarle atención de primeros auxilios.

La atención que se les brinda a los menores de edad es diferente al de las personas adultas. Ante esto, te presentamos que debe contener un botiquín básico para el bebé:

Es muy recomendable tener en el botiquín los números de teléfono de urgencias, por ejemplo, el del centro médico más cercano, los números de policía y bomberos y el número del centro nacional de toxicología.

Aunque a la hora de medicar al bebé es fundamental consultar al pediatra, hay algunos fármacos que conviene tener en el botiquín de tu hijo. Por ejemplo, para niños menores de tres meses se aconseja tener paracetamol en gotas preparado para bebés. Hasta los tres años, se recomienda también ibuprofeno y jarabe de ipecacuana, que induce al vómito en caso de intoxicación, pero consultando antes al centro nacional de toxicología.

También se recomienda incluir en el botiquín crema de protección solar.

– Alcohol al 90 por ciento.

– Pomada antibiótica para heridas.

– Crema de hidrocortisona al 0,5 por ciento para rozaduras como las del pañal y picaduras de insecto. La aplicación de corticoides debe estar vigilada siempre por el pediatra.

– Termómetro.

– Tiritas

– Vendas

– Gasas estériles

– Pinzas

– Tijeras adaptadas para las cutículas

– Un aspirador nasal para los mocos.

– Ten cuidado con los fármacos caducados, los frascos sin tapa de seguridad para niños, medicamentos recetados para otros miembros de la familia, antihistamínicos, laxantes y otros productos no indicados para el bebé. Nunca deben incluirse en el botiquín del pequeño y deben mantenerse fuera de su alcance.

– Por otra parte, según los expertos, los botiquines son creados con los instrumentos que la o el encargado del hogar considera importante. Por eso, te presentamos que elementos debe contener un Botiquín básico de primeros auxilios en el que puedes incluir los artículos para bebés:

– Un manual de primeros auxilios actualizado

– Un listado de teléfonos de emergencias

– Gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños

– Cinta adhesiva de uso médico

– Tiritas de distintos tamaños

– Venda elástica

– Un férula o tablilla

– Toallitas desinfectantes

– Jabón

– Pomada antibiótica

– Solución desinfectante (agua oxigenada o Isodine)

– Crema o pomada de hidrocortisona (al 1%)

– Paracetamol e ibuprofeno

– Medicamentos habituales de venta con receta médica (si se va de vacaciones con su familia)

– Pinzas

– Tijeras afiladas

– Imperdibles (alfiler de seguridad)

– Bolsas de frío instantáneo desechables

– Loción de calamina

– Toallitas impregnadas de alcohol o alcohol de uso médico

– Un termómetro

– Un kit de preservación dental

– Guantes de plástico que no contengan látex (2 pares como mínimo)

– Una linterna con pilas de repuesto

– Una sábana

– Una mascarilla de RCP (reanimación cardiopulmonar); la puede adquirir en su sede local de la Cruz Roja.

Así que, si no cuentas con botiquines en tu hogar, debes considerar instalar uno. Nunca está de más la prevención.