Crece inconformidad por apagones y aumento a precios de energía eléctrica

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las denuncias en contra de CFE por parte de la ciudadanía, continúan; cobros excesivos, aumentos injustificados, apagones, falta del suministro y un pésimo servicio en atención, es de lo que más se quejan usuarios, quienes no tiene otra opción para conseguir este servicio.

“El servicio es pésimo o lo que le sigue, hay muchos cortos yo soy de Chiapa de Corzo, a mí me tocó el mes pasado no hubo luz como tres días y me llegó el recibo de 500 pesos”, reclamó el señor Guadalupe Misael Santiago Ruiz, quien se encontraba fuera de las oficinas de la CFE en Tuxtla Gutiérrez.

“Llevo seis días sin luz y en su sistema aparece que ya tengo y no lo tengo”, reclamó, el ciudadano Luis Mendoza.

En tanto, la iniciativa de reforma a la Constitución mexicana presentada por el Ejecutivo, en materia de energía eléctrica, significa un retroceso y es un error, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas.

“Las energías limpias cuestan mucho más baratas que las energías tradicionales, ese costo alguien lo tiene que pagar, quemar energías fósiles como es el combustóleo hace que tengamos un país más contaminante”, advirtió Manuel Pardo Pastrana, presidente de Coparmex Chiapas.

A nivel nacional el sector empresarial ha anticipado una pérdida de la competencia frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también aseguran que se deja entredicho el compromiso por la transición a energías renovables que México suscribió, conforme al Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024.

Cabe mencionar que, la energía que se produce en la entidad chiapaneca y que abastece alrededor del 40 por ciento del territorio mexicano es la hidroeléctrica, energía operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“De la cuenca aún contamos con la mitad, podríamos tener otro tanto igual de presas, produciendo energía limpia, el gobierno no tiene el recurso y ahí podrían entrar los privados”, explicó Pardo Pastrana.