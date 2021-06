Crónica electoral desde la Tierra del Sol, Tonalá, Chiapas

Atrasos en el armado de casillas y descontento social fueron algunos de los hechos que marcaron la jornada electoral en tierras turulas

Lucero Natarén / Aquínoticias

Desde las 8 de la mañana de este 6 de junio, se pudo percibir un ambiente diferente, las diversas rutinas de las y los habitantes del municipio de Chiapas pausaron para priorizar uno de los derechos más importantes de cada ciudadano, el de votar. La jornada electoral de los llamados comicios más grandes de la historia de México estaban por comenzar en tierras chiapanecas.

Desde días antes de la jornada de elecciones, diversos municipios ya daban muestras que la elección de sus gobernantes a través del sufragio no sería posible. Las autoridades electorales como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) de Chiapas estaban preparadas para tomar acciones en caso de haber incidentes, los cuales terminaron por ocurrir. Lo siguiente describirá lo acontecido este domingo, cuando a través de las urnas se dejó de manifiesto quienes dirigirán el rumbo del estado en los siguientes años.

En Tonalá, Chiapas, la “Tierra del Sol”, conocida por el clima caluroso y sus playas, iniciaron tarde la jornada electoral y es que, a decir de la titular del IEPC en el distrito 7 (que va desde Tonalá hasta Huixtla), María Guisela Toro de la Cruz, no se pudo comenzar a votar a las 8 de la mañana como se tenía establecido, pues los funcionarios de casilla que habían aceptado estar a cargo de este proceso decidieron no llegar, lo que provocó una desorganización para quienes estaban al mando, tomando la iniciativa de seleccionar entre la fila de votantes a ciudadanas y ciudadanos que conocían cuán importante es participar en este ejercicio democrático, aunque no estuvieran capacitados.

Tras la demora y luego de que los representantes plasmaron sus firmas en las boletas, la ciudadanía comenzó a votar entre las 9 y 10 de la mañana. -En Tonalá se tenía previsto 123 casillas, mismas que se instalaron en totalidad, de acuerdo con autoridades-.

La jornada se mantuvo luego de esto sin más inconvenientes, exceptuando que en la Preparatoria 1, del municipio, representantes de partido no estaban de acuerdo con algunas decisiones de sus contrarios.

A la 1 de la tarde, cuando sesionaba el Consejo Municipal Electoral del IEPC, el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) sufrió una abrupta caída, por lo que los representantes de los partidos se vieron obligados a tener un descanso obligatorio, mayor de hora y media, esperando que el sistema se restableciera.

Mientras tanto en otro punto céntrico de la ciudad, personas foráneas se llevaron un chasco cuando acudieron a votar a la única casilla especial que hubo en la cabecera municipal de Tonalá. Según testimonios, en ese sitio habían votado años atrás, sin embargo, este año no fue su casilla, o eso les indicaron tras revisar la lista nominal.

Lo anterior no sería la única situación incómoda en la ciudad turula. En la casilla de la sección 1489, ubicada frente al Hospital General Juan C. Corzo, se suscitó una trifulca luego de que las autoridades del INE optaron por cerrar las casillas justo a las 6 de la tarde. Ciudadanos se apersonaron a última hora, exigiendo que se les permitiera ejercer su voto, no obstante, ante la actitud poco cívica de los ciudadanos, los encargados de la casilla decidieron cerrarla. Elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tuvieron que acudir al llamado para evitar que este incidente pasara a mayores.

En la pesquería de Paredón también hubo complicaciones, pues había inconvenientes por quienes denunciaron presuntamente que habían recibido boletas que estaban marcadas a favor de un partido diferente al de su afinidad.

Tras ser atendidas las situaciones por autoridades electorales, la jornada electoral en tierra turula finalizó sin más complicaciones, o no reportadas por los representantes electorales.

Hasta el corte de las 10:40 de la noche, se detectaron los votos calculados en el Programa de Resultados Preliminares (PREP) sobre cómo van los resultados de las votaciones en Tonalá. Morena va a la cabeza a la presidencia municipal con el candidato Natividad de los Santos Miranda.